Aleksandra Mirosław wygrała zawody Pucharu Świata. Pierwsze złoto od ponad roku

Wyśmienite wieści w sobotę nadeszły do Polski. Aleksandra Mirosław, mistrzyni olimpijska z Paryża zdołała zwyciężyć zawody Pucharu Świata na Bali . W finale Polka uzyskała znakomity czas 6,37. Do jej wyniku nie zbliżyła się nawet Yafei Zhou, druga uczestniczka finału .

Rywalka pomogła, kolejny błąd. Finał dla Polki

Półfinałowe starcie z Koreanką Jimin Jeong zapowiadało się niezwykle ciekawie. To właśnie ona po starcie wysunęła się na prowadzenie i zmierzała po wielki finał. Podobnie jak Desak Dewi również zanotowała pomyłkę, co wykorzystała Aleksandra Mirosław. 6,41 i awans do najlepszej dwójki. Rywalka ukończyła trasę z wynikiem 7,28 sek.