Tak Świątek zdeklasowała Paolini w 68 minut. Triumf Igi przyniósł radość milionom Polaków

Już dzisiaj o godz. 17:00 czeka nas pojedynek z Włoszkami. Każda z kadr ma swoją perełkę w światowej czołówce kobiecego tenisa. Po jednej stronie znajduje się Iga Świątek, a po drugiej - rewelacja tego sezonu - Jasmine Paolini. Z naszej perspektywy 28-latka to wyjątkowa postać, bowiem zawodniczka z Italii nie kryje się ze swoimi polskimi korzeniami. Gdy spotykają się z Igą, często wymieniają ze sobą zdania w naszym języku . Tym razem staną jednak po przeciwnych stronach siatki. Wszystko wskazuje na to, że zmierzą się ze sobą w drugim pojedynku podczas batalii o finał BJK Cup Finals 2024.

Świątek - Paolini, czyli starcie tenisistek z czołówki WTA. Polka wie, jak ogrywać Włoszkę

Świątek przystępowała do finałowej rywalizacji jako wyraźna faworytka. Wszystko dlatego, że wygrała dwie poprzednie edycje, a w sumie miała na koncie aż trzy trofea wywalczone w stolicy Francji. To był dla niej kolejny występ w decydującym starciu o trofeum na kortach im. Rolanda Garrosa. Dla Jasmine stanowiło to nowość. Pierwszy raz znalazła się w finale imprezy wielkoszlemowej, a to zawsze wiąże się z ogromnymi przeżyciami dla debiutantki. I chociaż Iga jest o pięć lat młodsza od Paolini, to jej zdecydowanie większe doświadczenie w takich potyczkach odegrało ogromną rolę w tamtym meczu.