Świątek i Kawa sprawiły sensację. Najlepsza deblistka świata pokonana, Polki w półfinale

Rywalizacja Polek z Czeszkami rozpoczęła się niekorzystnie z perspektywy naszych reprezentantek. Magdalena Fręch stoczyła zacięty pojedynek z Marie Bouzkovą, ale niestety zakończył się on przegraną łodzianki. Po pierwszym secie nic nie wskazywało na to, by 26-latka w ogóle nawiązała walkę z przeciwniczką, ale w drugiej odsłonie odrodziła się i zobaczyliśmy Fręch w wydaniu, do którego przyzwyczaiła nas w tym sezonie. Zawiązała się bardzo ciekawa batalia i o losach rywalizacji decydowała sama końcówka. Ostatecznie to jednak Bouzkova cieszyła się z triumfu 6:1, 4:6, 6:4.

Iga Świątek znalazła się zatem przed sytuacją, gdzie jej ew. porażka będzie oznaczać odpadnięcie Polek z turnieju. Linda Noskova postawiła trudne warunki raszyniance, mecz potrwał ponad 2,5 godziny. Na koniec 20-latka popełniła jednak bardzo kosztowny błąd, który dał wygraną wiceliderce singlowego rankingu 7:6(4), 4:6, 7:5. O awansie do półfinału decydowała zatem gra podwójna. Kapitan Dawid Celt postanowił desygnować na to starcie Igę Świątek i Katarzynę Kawę. Po stronie czeskiej pojawiła się za to najlepsza aktualnie deblistka świata - Katerina Siniakova. Wraz z nią wystąpiła Marie Bouzkova.

Świątek i Kawa zachwyciły w deblu. Siniakova przez większość meczu była bezradna

Od początku meczu Iga udowadniała, że długa rozłąka z deblem nie stanowiła dla niej problemu. Świetnie prezentowała się także Katarzyna, co powodowało zaskoczenie w szeregach Marie i Kateriny. W trzecim gemie Kawa zdała ogromny test na odporność. Przy decydującym punkcie zagrała kapitalną akcję i pozwoliła Polkom znów wyjść na prowadzenie. W szóstym rozdaniu, przy serwisie Bouzkovej, to nasze reprezentantki doczekały się aż czterech okazji na przełamanie. Udało się wykorzystać trzecią z nich i zrobiło się 4:2 dla Polek. Reklama

Po chwili Czeszki znów chciały dobrać się do serwisu Katarzyny, miały aż dwie okazje na rebreaka. Polski duet znów wyratował się w niewiarygodnym stylu i potwierdził przewagę. W następnym gemie presji nie wytrzymała również sama Siniakova. Na koniec popełniła podwójny błąd serwisowy, a to oznaczało zwycięstwo duetu Kawa/Świątek 6:2 w pierwszym secie pojedynku.

Polki nie zamierzały się zatrzymywać i kontynuowały serię wygranych gemów z rzędu także na starcie drugiego seta. Po przełamaniu po decydującym punkcie w drugim gemie, dołożyły jeszcze kolejne "oczka" i zrobiło się 4:0. Wtedy nasze tenisistki zanotowały pierwszy słabszy moment w spotkaniu. Czeszki dobrały się do serwisu Igi po decydującym punkcie dzięki znakomitemu minięciu Kateriny.

To dało paliwo tenisistkom naszych południowych sąsiadów do nawiązania walki. Niespodziewanie sytuacja na korcie uległa diametralnej zmianie. Siniakova i Bouzkova znacznie podwyższyły poziom swojej gry i doszło do wyrównania na 4:4. Dostaliśmy nerwową końcówkę, w której Świątek wzięła ciężar gry na siebie. Najpierw utrzymała własne podanie, a później napędziła polski duet do decydującego przełamania. Ostatecznie Iga i Katarzyna wygrały 6:2, 6:4. O finał BJK Cup Finals 2024 zagramy z Włoszkami. Początek starcia w poniedziałek o godz. 17:00. W singlu powinniśmy zobaczyć elektryzujące starcie pomiędzy Igą Świątek i Jasmine Paolini. Reklama

Mecz Polska - Czechy w 1/4 finału BJK Cup Finals:

Magdalena Fręch - Marie Bouzkova 1:6, 6:4, 4:6

Iga Świątek - Linda Noskova 7:6(4), 4:6, 7:5

Iga Świątek/Katarzyna Kawa - Marie Bouzkova/Katerina Siniakova 6:2, 6:4



końcowy wynik: 2-1 dla Polek



Dokładny zapis relacji z meczu Iga Świątek/Katarzyna Kawa - Katerina Siniakova/Marie Bouzkova jest dostępny TUTAJ.

