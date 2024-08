Przegrany set i piękny zwrot akcji. Włoszka z polskimi korzeniami ma olimpijskie złoto

Zmagania deblistek podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu przyniosły sporo niespodzianek. O ile obecność Sary Errani i Jasmine Paolini w decydującym starciu o mistrzostwie nie może dziwić, gdyż mieliśmy do czynienia z zawodniczkami, które w tym sezonie wygrały m.in. turniej WTA 1000 w Rzymie i dotarły do finału Roland Garros, o tyle Mirra Andriejewa i Diana Sznajder grały ze sobą dopiero pierwszy turniej.

Finał pełen zwrotów akcji, decydował super tie-break. Znamy mistrzynie olimpijskie w deblu

Początek finału przebiegał pod dyktando serwujących zawodniczek. Przełom nastąpił w czwartym gemie, gdy Errani i Paolini straciły prowadzenie 40-15 przy własnym podaniu. Przegrały kolejne wymiany i doszło do przełamania, które później zostało potwierdzone przez Rosjanki i zrobiło się już 4:1. Młode tenisistki przejęły rządy na korcie i dyktowały warunki także w następnych punktach. W szóstym gemie mogło dojść już do podwójnego breaka, ale ostatecznie dokonał się on dopiero w ósmym gemie. Andriejewa i Sznajder przełamały do zera i zamknęły partię 6:2. W tzw. międzyczasie doszło jeszcze do niepokojącego zdarzenia z perspektywy Włoszek - Errani zaczął doskwierać problem zdrowotny i została jej udzielona pomoc medyczna poza kortem.