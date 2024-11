Katarzyna Kawa nagle zmienia plany. Rezygnacja, inna Polka już w grze

Było jasne, że Dawid Celt postawi na Igę Świątek - mimo jej zmęczenia niemal trzygodzinnym bojem z Noskovą. I mimo, że od trzech lat nie grała w kobiecym duecie, od jesiennego Indian Wells w 2021 roku. Problemem było to, kto wyjdzie na kort razem z raszynianką. W trakcie meczu Igi na rozgrzewkę udały się Magda Linette i Katarzyna Kawa . Ta pierwsza nie była jednak fizycznie gotowa do rywalizacja, druga podjęła rękawicę.

Katarzyna Kawa chce jeszcze powalczyć o kwalifikacje Australian Open. Z pierwszej okazji musi zrezygnować

Dla Katarzyny Kawy awans Polski był oczywiście wielkim powodem do radości, zwłaszcza że odegrała w nim kluczową rolę, ale też już te dwa zwycięstwa Polek w Maladze sprawiły, że musiała podjąć inną ważną decyzję. Wcześniej zgłosiła się do turnieju WTA 125 w Charlestone, który ruszy oficjalnie w poniedziałek. I dostała się do głównej drabinki, jako ostatnia. Wydawać by się mogło, że rezygnacja z takich zawodów nie powinna być żadnym problemem, ale dla 32-letniej zawodniczki BKS Advantage Bielsko-Biała to akurat szalenie ważne zawody. W ostatnich trzech miesiącach Polka spadła w rankingu WTA o kilkadziesiąt pozycji, dziś jest 258. na światowej liście.