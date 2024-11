Sinner za mocny na Fritza. Amerykanin robi rachunek sumienia w Interii

Taylor Fritz znowu nie potrafi "postawić kropki nad i"

Taylor Fritz z całą pewnością powinien zaliczyć tegoroczny sezon do udanych. W końcu nie dość, że dotarł do finału US Open, to jeszcze zakończył go na 5. miejscu rankingu i został pierwszym Amerykaninem od 2006 roku i czasów Jamesa Blake’a, który dotarł do finału kończącego rok ATP Finals. Jest jednak jeden problem. Fritz znów nie potrafił "postawić kropki nad i".