Jannik Sinner zamyka sezon z 70 wygranymi i sześcioma przegranym. To daje ponad 92 procent skuteczność. Śmiało więc można powiedzieć, że mimo zaledwie 23 lat w dowodzie, Włoch opanował sztukę gry w tenisa do perfekcji . Przed nim jednak jeszcze wiele lat w tourze, jeśli zdrowie pozwoli. Na pewno musi więc gdzieś widzieć pole do poprawy.

Tenis. Jannik Sinner osiągnął perfekcję? Wypowiedź Włocha dla Interii mówi wszystko

- Jest wciąż luka do poprawy. Dzisiaj momentami serwowałem bardzo dobrze, ale nie miało to miejsca przez cały turniej. Są więc jeszcze poszczególne uderzenia i punkty, które czasami mógłbym rozgrywać lepiej, ale są to drobne szczegóły. Im wyżej grasz pod względem poziomu, tym więcej szczegółów robi różnicę. Nie chodzi mi w tenisie o to, żeby być we wszystkim pierwszym. To tylko statystyka. Zawsze staram się rozwijać jako zawodnik i staram się zrozumieć, co mogę zrobić lepiej. W tym tygodniu zawsze czułem piłkę bardzo dobrze. Nawet podczas sesji treningowych wszystko przebiegało bardzo sprawnie. Zobaczymy, co będzie w przyszłym roku. Przyszłości nikt nie jest w stanie przewidzieć - Jannik Sinner odpowiedział Martynie Janasik dla Interii chwilę po wygraniu finałów ATP.