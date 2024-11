Ogromne nerwy w meczu Polek. Debel decydował o awansie

"To jeden z najpiękniejszych prezentów, jaki mogłam dostać. A sam fakt, że mogłam zagrać razem z Igą, to coś niesamowitego" - mówiła przeszczęśliwa Katarzyna Kawa, której na korcie cała kadra odśpiewała "sto lat" z okazji urodzin . Jeszcze bardziej zadowolona była chyba Iga Świątek. 23-latka dawno nie brała udziału w meczu gry podwójnej, ale pokazała niedowiarkom, iż nawet w takich sytuacjach jest niezwykle groźną zawodniczką . Spora w tym zasługa wspomnianej wcześniej solenizantki. Raszynianka opowiedziała o wszystkim ze szczegółami.

"Biało-Czerwone" nie mają dużo czasu na świętowanie. W poniedziałek zawodniczki Dawida Celta skonfrontują się z Włoszkami. W barwach Italii trzeba uważać zwłaszcza na Jasmine Paolini. "Ma świetny sezon, nie jest łatwą rywalką. Ale jeśli będzie nawet 1:1, to wyjdę do debla. To mój ostatni turniej w tym sezonie, ostatnie mecze i choćbym nawet miała umrzeć na korcie, to zagram" - zapowiedziała Iga Świątek.