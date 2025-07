Tak Sabalenka zareagowała na triumf Świątek. Wymowniej się nie dało

Za moment od triumfu Igi Świątek na Wimbledonie minie równa doba. Mimo to emocje wśród kibiców i ekspertów nadal utrzymują się na najwyższym poziomie. Trudno precyzyjnie opisać to, czego w sobotnie popołudnie dokonała Polka. Zwycięstwo 6:0, 6:0 w meczu o tytuł jest niedorzeczne, historyczne, przełomowe, niewyobrażalne. Ostatni raz taka sytuacja na tym turnieju miała miejsce... 114 lat temu.

- To wydaje się dla mnie absolutnie surrealistyczne w tym momencie, jeszcze do mnie nie dociera, nigdy nawet o tym nie marzyłam. Chcę pogratulować Amandzie niesamowitych dwóch tygodni. Niezależnie od tego, co się dzisiaj wydarzyło, wy bądźcie dumni z waszej pracy. Mam nadzieję, że zagramy tu jeszcze wiele finałów i innych turniejów. Macie na to siłę. Gratulacje również dla waszego zespołu - mówiła Polka prosto z kortu, na gorąco po wygranej.