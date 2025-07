Ter Stegen na wylocie, on będzie następcą. Kluczowa decyzja Flicka

Nie najlepiej ostatnie miesiące w Barcelonie będzie wspominać Marc-Andre ter Stegen. We wrześniu 2024 roku Niemiec nabawił się poważnej kontuzji, która wyeliminowała go z dużej części sezonu. Wobec tej sytuacji klub zdecydował się na pozyskanie nowego golkipera. Postawiono na Wojciecha Szczęsnego, który wrócił do gry ze sportowej emerytury. Ten mimo początkowej roli zmiennika Inakiego Peni w końcu wskoczył między słupki, gdzie spisywał się znakomicie. Pomógł on Barcelonie w kluczowych meczach sezonu, a przy okazji zdobył serce fanów katalońskiej ekipy na całym świecie.

Zarząd FC Barcelony był bardzo zadowolony z jego postawy i zdecydował się na przedłużenie umowy z 35-latkiem do 2027 roku. W dodatku do zespołu dołączył najlepszy bramkarz sezonu 2024/2025 La Ligi, Joan Garcia. Ten według wielu źródeł ma być "jedynką" w nadchodzącej kampanii.

Przez taki obrót spraw Niemiec znalazł się na wylocie z klubu, choć sam zdaje się wciąż nie dopuszczać do siebie takiej opcji. Niemniej wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że ter Stegen nie jest dłużej uwzględniany w planach na nadchodzący sezon. Sam Hansi Flick miał dać mu to do zrozumienia podczas prywatnej rozmowy z bramkarzem. Ewentualne odejście 33-latka wymagałoby jednak pewnej kluczowej zmiany, która wiąże się z wybraniem następcy ter Stegena.

Inigo Martinez najbliżej opaski kapitańskiej. To on zastąpi ter Stegena w tej roli

Marc-Andre ter Stegen nie był tylko podstawowym golkiperem FC Barcelony. Niemiec pełnił również funkcję kapitana katalońskiej drużyny. W obecnej sytuacji tę niezwykle ważną z perspektywy drużyny rolę będzie musiał przejąć inny, regularnie występujący piłkarz. Wedle doniesień Victora Navarro najbliżej opaski kapitańskiej ma być na ten moment Inigo Martinez. Dziennikarz podzielił się tą informacją na swoim koncie na platformie "X".

34-letni hiszpański obrońca przybył do FC Barcelony w 2023 roku. Wcześniej reprezentował on barwy konkurencyjnego Athleticu Bilbao. Dotychczas Martinez rozegrał w barwach katalońskiej ekipy 71 spotkań, stając się ważną częścią rotacji za czasów Xavi'ego Hernandeza oraz Hansiego Flicka. Niestety zarówno u jednego, jak i drugiego szkoleniowca piłkarzowi doskwierały dość liczne urazy. Zdecydowanie więcej możliwości występów stracił po wodzą swojego rodaka, u którego męczony kontuzjami zawodnik rozegrał tylko niecałe 1.300 minut w La Lidze. Dużo lepiej ta statystyka prezentowała się w zeszłym sezonie, kiedy to w rotacji Flicka Martinez przebywał na murawach La Ligi blisko 2.500 minut.

