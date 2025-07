Kolejny dylemat PZPN. Cezary Kulesza musi podjąć kluczową decyzję

Reprezentacja Polski kobiet zakończyła mistrzostwa Europy, a to oznacza, że właśnie wygasa kontrakt Niny Patalon. Selekcjonerka jasno daje do zrozumienia, że chce zostać, ale decyzja należy do prezesa PZPN Cezarego Kuleszy. - Żeby ciągle się rozwijać, trzeba mieć pomysł na tę drużynę. Jestem przekonana, że ja i mój sztab ten pomysł mamy – podkreśla Patalon.