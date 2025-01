Iga Świątek nie okazała litości. Rywalka nie gryzła się w język. Wracają na kort

Iga Świątek sposobi się do boju o półfinał Australian Open 2025. Jej najbliższą rywalką będzie Emma Navarro, obecnie ósma rakieta świata. Do tej pory panie stanęły naprzeciw siebie tylko raz. Miało to miejsce przed blisko siedmioma laty, gdy obie zawodniczki były jeszcze nastolatkami. Amerykanka nie wspomina chętnie mezu przegranego 0:6, 2:6. - W mojej karierze nie było wielu momentów, w których ktoś całkowicie zmiótł mnie z kortu. Ale wtedy zdecydowanie zostałam zmieciona - wspomina dzisiaj.