Wielki sukces Świątek, zrobiła to jako najmłodsza. Sprawa przesądzona

Australian Open to nie jest ulubiony turniej Igi Świątek, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by się takim stał. Jak dotąd Polka najdalej na kortach w Melbourne dotarła do półfinałów. W tegorocznym poprawiła się w stosunku do roku 2024 i pokonała barierę trzeciej rundy. W czwartej wygrała z Evą Lys i tym samym znalazła się w najlepszej ósemce tenisistek turnieju.