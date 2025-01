Świątek urządziła Niemce demolkę na korcie. Kolejny set do zera, ledwie 59 minut gry

Iga Świątek wykonała swoje zadanie doskonale. Polka zagra o półfinał Australian Open

Wiceliderka rankingu WTA wykorzystywała słabszy serwis przeciwniczki i już od returnu starała się przechodzić do ataku. Do 15 udało się przełamać Evę i wyjść na prowadzenie 2:0. Polka wchodziła na coraz wyższy poziom, a rywalka zaczęła celebrować nawet wygranie pojedynczych wymian. Tenisistka naszych zachodnich sąsiadów robiła, co mogła, by przeciwstawić się raszyniance, ale w premierowej odsłonie nie wystarczyło to do zgarnięcia choćby jednego gema. Ostatecznie po 24 minutach Iga cieszyła się z czwartego w tym sezonie seta wygranego do zera.