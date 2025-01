Najpierw Rosjanka, a teraz Niemka. Rywalki poznały moc Świątek, wielki wyczyn

AP / © 2024 Associated Press

Iga Świątek: To był prawdopodobnie najgorszy czas w moim życiu. WIDEO

Australian Open 2025. Iga Świątek bezlitosna w starciu z Evą Lys. Po godzinie było już po wszystkim

Świątek pierwszy set domknęła w mniej niż 25 minut i zatriumfowała 6:0, zapisując przy swym nazwisku kolejnego w bieżącej kampanii "bajgla". W drugiej odsłonie Lys zdołała urwać jej jednego gema, ale to nie wytrąciło wiceliderki światowego rankingu z równowagi - odnotowała wynik 6:1 i 2:0 w całym spotkaniu .

Raszynianka zamknęła grę w mniej niż 60 minut - choć "na żyletki", bowiem gdy reprezentantka Niemiec zagrała na aut przy piłce meczowej, to do pełnej godziny zmagań pozostało jakieś pięć do dziesięciu sekund. Znajdujący się przy korcie zegar nie pozostawiał jednak w tej materii żadnych wątpliwości.