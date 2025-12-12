Idolka Świątek na ustach całego świata. Czekała 7 lat. Błyskawiczna reakcja Polki, wymowne zdjęcie

Iga Świątek obecnie przygotowuje się do tenisowych zmagań w 2026 roku. 24-latka przebywa w Polsce, gdzie będzie prawie do końca roku, a później uda się do Chin i Australii na pierwsze turnieje. Świątek zobaczymy w pokazowym turnieju World Tennis Continental Cup w Shenzen, a następnie w United Cup, co kilka dni temu na łamach Interii potwierdziła Daria Sulgustowska.

Iga Świątek przyjaźni się z Lindsey Vonn

Kilka lat temu Świątek zaprzyjaźniła się z Lindsey Vonn, a więc jedną z najlepszych narciarek w historii. Polka nie ukrywa, że się sportowo wzoruje na Amerykance. - Wzoruję się na niej. To znaczy, szczerze mówiąc, nie miałam wielu sportowców, których śledziłam, ale ona była jednym z nich, kiedy jeździła na nartach - mówiła kilka lat temu.

Vonn z powodu problemów zdrowotnych w 2018 roku postanowiła zakończyć karierę. Pod koniec grudnia 2024 roku wróciła jednak do rywalizacji w Pucharze Świata. Pomogła jej w tym operacja wszczepienia dwóch tytanowych elementów do prawego kolana. Nic dziwnego, że Świątek śledzi jej występy.

Wielkie zwycięstwo Vonn. Błyskawiczna reakcja Igi Świątek

Właśnie trwają zawody Pucharu Świata w St. Moritz. 41-letnia Vonn wygrała zjazd. Było to dla niej 83. zwycięstwo w PŚ i pierwsze od 2018 roku. Drugie miejsce zajęła Austriaczka Magdalena Egger, która straciła do niej aż 0,98 s. Trzecia, ze stratą 1,16, była jej rodaczka Mirjam Puchner.

Rozwiń

Na wyczyn Amerykanki natychmiast zareagowała Świątek. Polka opublikowała zdjęcie na Instagramie z dopiskiem "wow".

Tak Iga Świątek zareagowała na zwycięstwo Lindsey Vonn Instagram/iga.swiatek materiał zewnętrzny

W sobotę w St. Moritz odbędzie się kolejny zjazd, a w niedzielę alpejki wystartują w supergigancie.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Iga Świątek w trakcie finału US Open 2022 Sarah Stier AFP

Iga Świątek w trakcie turnieju WTA 1000 w Wuhan 2025 ADEK BERRY AFP

Lindsey Vonn i Mikaela Shiffrin zareagowały na wpis Igi Świątek po trzeciej rundzie US Open NOUSHAD THEKKAYIL/Nur Photo/East News, John Lamparski / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP