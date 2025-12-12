Idolka Świątek na ustach całego świata. Czekała 7 lat. Błyskawiczna reakcja Polki, wymowne zdjęcie
Iga Świątek przebywa w Polsce, gdzie powoli przygotowuje się do kolejnych sportowych wyzwań. 24-latka ma jednak czas na różne aktywności. W piątek postanowiła włączyć telewizor, aby śledzić poczynania swojej sportowej idolki. Tuż po jej występie opublikowała wymowne zdjęcie w swoich mediach społecznościowych.
Iga Świątek obecnie przygotowuje się do tenisowych zmagań w 2026 roku. 24-latka przebywa w Polsce, gdzie będzie prawie do końca roku, a później uda się do Chin i Australii na pierwsze turnieje. Świątek zobaczymy w pokazowym turnieju World Tennis Continental Cup w Shenzen, a następnie w United Cup, co kilka dni temu na łamach Interii potwierdziła Daria Sulgustowska.
Iga Świątek przyjaźni się z Lindsey Vonn
Kilka lat temu Świątek zaprzyjaźniła się z Lindsey Vonn, a więc jedną z najlepszych narciarek w historii. Polka nie ukrywa, że się sportowo wzoruje na Amerykance. - Wzoruję się na niej. To znaczy, szczerze mówiąc, nie miałam wielu sportowców, których śledziłam, ale ona była jednym z nich, kiedy jeździła na nartach - mówiła kilka lat temu.
Vonn z powodu problemów zdrowotnych w 2018 roku postanowiła zakończyć karierę. Pod koniec grudnia 2024 roku wróciła jednak do rywalizacji w Pucharze Świata. Pomogła jej w tym operacja wszczepienia dwóch tytanowych elementów do prawego kolana. Nic dziwnego, że Świątek śledzi jej występy.
Wielkie zwycięstwo Vonn. Błyskawiczna reakcja Igi Świątek
Właśnie trwają zawody Pucharu Świata w St. Moritz. 41-letnia Vonn wygrała zjazd. Było to dla niej 83. zwycięstwo w PŚ i pierwsze od 2018 roku. Drugie miejsce zajęła Austriaczka Magdalena Egger, która straciła do niej aż 0,98 s. Trzecia, ze stratą 1,16, była jej rodaczka Mirjam Puchner.
Na wyczyn Amerykanki natychmiast zareagowała Świątek. Polka opublikowała zdjęcie na Instagramie z dopiskiem "wow".
W sobotę w St. Moritz odbędzie się kolejny zjazd, a w niedzielę alpejki wystartują w supergigancie.