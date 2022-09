Iga Świątek i Lindsey Vonn chwalą się znajomością. "Uczucie jest wzajemne"

Można lakonicznie stwierdzić, że trafił swój na swego. Iga Świątek, która od wiosny jest dominatorką w światowym tenisie, zawarła znajomość z legendarną Lindsey Vonn, która zdobyła wszystkie szczyty w narciarstwie alpejskim.

Lindsey Caroline w dzieciństwie i we wczesnej młodości nosiła nazwisko panieńskie Kildow. Uprawiała narciarstwo w Burnsville, w stanie Minnesota, już jako dwulatka. W wieku siedmiu lat narciarstwo zaczęła uprawiać wyczynowo, w Colorado, w Ski Club Vail. Gdy miała 14 lat, rodzina postanowiła się przeprowadzić do Vail, by Lindsey mogła się poświęcić nartom. Była objęta programem dla młodych talentów "Gravity Corps".

Reklama

Jako piętnastolatka, w 1999 r. została pierwszą Amerykanką, która wygrała wśród kadetów włoskie Trofeo Topolino di Sci Alpino.

Później już poszło z górki i Lindsay jest jedną z zaledwie dwóch kobiet na świecie, która czterokrotnie wygrała klasyfikację generalną Pucharu Świata.

Życie jest krótkie, wiecie o tym? Zwłaszcza dla sportowców. Twoja kariera trwa naprawdę niedługo, więc musisz wykorzystywać każdą okazję do wygrywania, bo kolejnej już możesz nie doczekać zwykła mawiać wielka Amerykanka.

We wrześniu 2007 r., po ślubie z byłym alpejczykiem Thomasem Vonnem, Lindsay przyjęła jego nazwisko. W styczniu 2013 r. para się rozwiodła, ale narciarka pozostała przy nazwisku męża.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Iga Świątek musi nad tym popracować. Wojciech Fibak dla Interii. Wideo INTERIA.TV

Później Lindsay tworzyła pary z: Tigerem Woodsem (2013-2015), trenerem NFL Kenanem Smithem (2016-2017), hokeistą Pernellem-Karlem Subbanem (2018 - do grudnia 2020). Ostatnio jej wybrańcem jest aktor Diego Osorio.

Gdy Iga Świątek napisała na Twitterze: "Było niesamowicie poznać Cię Lindsey Vonn. Nadal mnie inspirujesz", Amerykanka odpowiedziała: "Uczucie jest wzajemne".

W drugiej rundzie US Open Iga Świątek już dziś (czwartek) o godz. 18 zmierzy się z Amerykanką Sloane Stephens.



Piotr Sierzputowski nie jest obrażony. Ma cenną radę dla Igi Świątek