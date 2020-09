Kolorem dominującym podczas Grand Prix Toskanii na torze w Mugello w miniony weekend była czerwień. Jeszcze przed rozpoczęciem weekendu zespół Ferrari zapowiedział, że z okazji jubileuszu tysięcznego startu Scuderii w Formule 1, przygotowano specjalne barwy dla samochodów. Nowy kolor, nawiązujący do odcienia z początków startów jest wyraźnie ciemniejszy niż ten, który znamy. Trzeba przyznać, że samochody w nowych barwach prezentują się znakomicie - pisze ekspert Interii Grzegorz Gac.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. DTM. Robert Kubica zdobył pierwszy punkt - skrót wyścigu (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Niestety, jak wiadomo kolor nie jedzie. Nie pomógł Scuderii na torze, chociaż sesja kwalifikacyjna była stosunkowo niezła, przynajmniej dla Leclerca, który był piąty. W niedzielę Ferrari uczciło jubileusz pięcioma punktami, trzeba dodać - w stawce zaledwie 12 kierowców na mecie. To i tak znacznie lepszy wynik dla zespołu, niż choćby tydzień temu. Co za czasów doczekaliśmy...

Reklama

Podczas wyścigu temat czerwieni powrócił za sprawą dwóch czerwonych flag. W rezultacie mieliśmy jeden z najdłuższych wyścigów w ostatnich latach, który trwał ponad 2 godziny i 20 minut, a na torze działy się rzeczy, o których się filozofom nie śniło. I kto mówi, że Formuła 1 jest nudna?

Gdy po restarcie po dziewięciu okrążeniach Hamilton wyprzedził Bottasa, a obydwa Mercedesy błyskawicznie uciekły rywalom, widać było wprost szokującą różnicę tempa i przewagę czarnych strzał nad resztą stawki. Leclerc jechał przez dłuższą chwilę na trzecim miejscu, ale szybko zaczął tracić kolejne pozycje, a w dalszej fazie wyścigu nie był w stanie walczyć o czołowe pozycje.

Max Verstappen zaliczył kolejny pechowy występ bez punktów, zresztą nie ze swojej winy, ale i po raz kolejny, tym razem ze swojej winy, pokazał się jako kierowca, który nie potrafi panować nad emocjami, gdy sytuacja wymyka mu się spod kontroli. Rzucanie kierownicą i niecenzuralnymi słowami nie przystoi przyszłemu mistrzowi świata, bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że Holender kiedyś nim zostanie. Z niewielką tylko przesadą mówiąc, gdy mamy na ekranie telewizora "Team Radio", a zamiast konwersacji słychać charakterystyczne "pikanie", to musi być Verstappen.

Jeżeli dodamy do tego próby wymierzenia sprawiedliwości przy pomocy pięści (casus Ocon po Grand Prix Brazylii w 2018), czy też wielokrotne nazywanie rywali idiotami, albo i gorzej, widać, że przydałby się Maksowi jakiś szybki kurs dobrych manier, a może i parę sesji z psychoterapeutą. Sportowiec, to nie tylko umiejętności, to także charakter i zdolność radzenia sobie w trudniejszych sytuacjach, a przede wszystkim umiejętność przegrywania.

Strata 80 punktów do Hamiltona po dziewięciu wyścigach oznacza, że Verstappen, który zdominował statystyki Formuły 1 w kategorii "najmłodszy", praktycznie nie ma już szans, aby zostać najmłodszym w historii mistrzem świata. Jest najmłodszym uczestnikiem wyścigu, zdobywcą punktów i miejsca na podium, zwycięzcą i liderem wyścigu, a także autorem najszybszego okrążenia. Brakuje mu najcenniejszego osiągnięcia - miana najmłodszego mistrza świata. Palma pierwszeństwa w tej kategorii należy do Sebastiana Vettela, który miał 23 lata i 134 dni, gdy zdobył swój pierwszy tytuł w 2010 roku. 30 września Verstappen skończy 23 lata, a to oznacza, że ma teraz ostatnią szansę. Jeżeli nie zdobędzie tytułu w tym roku, nie zostanie już najmłodszym mistrzem świata. Tymczasem w niedzielę po raz trzeci w dziewięciu wyścigach w tym sezonie nie ukończył wyścigu.

Oczywiście na początku pasma wydarzeń, które doprowadziły do nieszczęścia Verstappena był defekt, który spowolnił go po znakomitym starcie i awansie na drugie miejsce. Zaraz potem Holender wypadł z toru po niezawinionej przez siebie kolizji.

Po odpadnięciu Holendra z bardzo dobrej strony pokazał się drugi kierowca Red Bulla, Alex Albon, który przeżył ostatnio sporo trudnych chwil i średnio udanych występów. Skuteczna, dojrzała jazda przyniosła najniższy stopień podium po raz pierwszy w karierze dla kierowcy z Tajlandii.

Tor Mugello, lubiany przez wielu kierowców po raz pierwszy gościł wyścig Formuły 1. Tor nieco "oldskulowy", dość wąski, o nierównej nawierzchni, ze żwirowymi pułapkami na poboczach. Czyżby takie obiekty dawały większe szanse na dobre ściganie niż współczesne "tilkedromy"?

Grzegorz Gac