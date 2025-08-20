Tomasz Majewski uderza w Trzaskowskiego, nie gryzł się w język. "To wstyd"

Kwestia wybudowania nowej hali w Warszawie jest podnoszona już od wielu lat. Obecnie największym obiektem tego typu w stolicy jest Torwar, który jednak ma swoje ograniczenia. Kluby niechętnie z niego korzystają z powodu odległości trybun od boiska. Dodatkowym problemem jest kwestia regularnego trenowania na tej hali, która często jest rezerwowana na różnego rodzaju wydarzenia. Warszawa dysponuje jednymi z najlepszych drużyn siatkarskich i koszykarskich w kraju, które jednak muszą grać na obiektach nie do końca dostosowanych do panujących standardów.

We wtorek opublikowano apel skierowany do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Koszykarska Legia oraz siatkarski Projekt wystosowali list otwarty wzywający do działania. Podpis pod listem złożyło wielu znanych sportowców, w tym m.in. Robert Lewandowski, Jeremy Sochan, Robert Korzeniowski, Sebastian Świderski czy Tomasz Majewski.

- Zwracamy się z apelem o podjęcie na najbliższej sesji rady miasta st. Warszawy decyzji umożliwiających dalszą realizację składanej wielokrotnie przez Prezydenta Rafała Trzaskowskiego obietnicy budowy nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej na terenach kompleksu Skry przy ulicy Wawelskiej. Kontynuacja tego projektu jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Warszawy i pozwoli wypełnić wstydliwą lukę infrastrukturalną, która nie przystoi ważnej europejskiej stolicy - takiej treści apel wystosowano w kierunku Rafała Trzaskowskiego.

Prezydent Warszawy za pośrednictwem portalu "X" ustosunkował się do tego ruchu. - Pełna zgoda - Warszawa , warszawskie kluby i ich kibice - mieszkanki i mieszkańcy Warszawy, zasługują na nowoczesną halę. Dlatego zapowiadałem jej budowę i z żadnej deklaracji się nie wycofuję. Takie inwestycje to ważne, duże projekty i wymagają dokładnych przygotowań - jesteśmy w ich trakcie. Mój projekt przedstawię Radzie Miasta na jednej z najbliższych sesji - na taką odpowiedź zdecydował się Trzaskowski.

Tomasz Majewski kieruje ostre słowa w stronę Rafała Trzaskowskiego. "Czas najwyższy, by przestać o tym gadać, a zacząć działać"

Na ostry komentarz w rozmowie z portalem "WP SportoweFakty" zdecydował się jeden z popierających apel Legii oraz Projektu - Tomasz Majewski. Dwukrotny złoty medalista olimpijski w pchnięciu kulą, który po zakończeniu kariery został wiceprezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, nie zamierzał gryźć się w język.

- Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski musi działać! 127 gwiazd sportu i kultury podpisało się pod apelem o budowę hali sportowej w stolicy. - Minęło sporo czasu, a w tej sprawie nic się nie dzieje - stwierdził Majewski.

Tomasz Majewski bez ogródek wskazuje na niezbędne inwestycje w infrastrukturę sportową, które mają dotyczyć nie tylko hali sportowej, ale również i stadionu lekkoatletycznego.

Nie zastanawiałem się ani chwili nad złożeniem podpisu, bo wiem, że taka hala jest w Warszawie niezbędna. Zresztą tak samo, jak planowany w drugim kroku, stadion lekkoatletyczny. To wstyd, że w stolicy Polski nie ma takich obiektów, a władze miasta składają jedynie kolejne obietnice. Czas najwyższy, by przestać o tym gadać, a zacząć działać

Po zdobyciu mistrzostwa Polski przez koszykarzy Legii Warszawa Rafał Trzaskowski złożył deklarację wybudowania nowej hali. Pracę według jego słów mają ruszyć w 2026 roku. Sporym problemem jest sprzeciw mieszkańców, a także władz dzielnicy Ochota, którzy wskazują na szereg problemów.

- To inwestycja sprzeczna z duchem miejsca, historią Ochoty i porządkiem urbanistycznym. Nie znam miasta na świecie, które wprowadza tak wielką kubaturę do centrum na niedostosowany do tego teren - na łamach "tvnwarszawa.pl" tak problem opisała wiceburmistrzyni dzielnicy Justyna Glusman.

