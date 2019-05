George Russell powiedział, że zespół Williamsa cały czas pracuje nad ulepszeniem bolidu. Mimo że tempo zmian jest słabsze niż zakładano i kierowcy stajni z Grove nadal zamykają stawkę, to młody Brytyjczyk wierzy, że nastąpi poprawa.

Zdjęcie George Russell na torze w Barcelonie /PAP/EPA

Bolid FW42 przygotowany przez Williamsa na ten sezon jest słaby. Russell i Robert Kubica nie mają najmniejszych szans, żeby podjąć walkę z rywalami, a o zdobyczach punktowych mogą tylko pomarzyć. To nie przypadek, że w każdym z dotychczasowych wyścigów kierowcy stajni z Grove zamykali stawkę. Przedsezonowe opóźnienia z przygotowaniem samochodu jeszcze odbijają się czkawką. Wprawdzie team zapewnia, że zaległości produkcyjne zostały nadrobione, ale niewiele to zmieniło. Poprawki przygotowane na Grand Prix Hiszpanii nie poprawiły osiągów FW42. W efekcie Kubica i Russell znów jechali na szarym końcu.



Russell został zapytany przez dziennikarzy Motorsport Week, czy FW42 może być jeszcze konkurencyjny w tym sezonie. "Myślę, że tak. Samochód nie spisuje się dobrze, więc mamy nadzieję, że jeśli uda nam się poprawić balans, sprawić że stanie się bardziej komfortowy dla mnie i dla Roberta, to wydajność też powinna się poprawić" - odpowiedział Brytyjczyk.

W kwalifikacjach do GP Hiszpanii Russell stracił do Antonio Giovinazziego z Alfa Romeo 0,4 s. Niewiele szybciej pojechali Lance Stroll z Racing Point i Nico Hulkenberg z Renault. "Kwalifikacje dały nam promyk nadziei, ale myślę, że nasze rzeczywiste tempo nie jest aż tak dobre" - stwierdził Russell.

Kolejny wyścig F1 odbędzie się 26 maja. Kierowcy powalczą o Grand Prix Monako.

Formuła 1 - klasyfikacja generalna 1. Lewis Hamilton Mercedes 112 pkt 2. Valtteri Bottas Mercedes 105 3. Max Verstappen Red Bull 66 4. Sebastian Vettel Ferrari 64 5. Charles Leclerc Ferrari 57 6. Pierre Gasly Red Bullt 21 7. Kevin Magnussen Haas 14 8. Sergio Perez Racing Point 13 9. Kimi Raikkonen Alfa Romeo 13 10. Lando Norris McLaren 12 Zobacz pełną tabelę