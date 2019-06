Niemcy rozbili w Moguncji Estonię aż 8-0 w meczu grupy C eliminacji mistrzostw Europy 2020, ale nie są liderem. Naszym zachodnim sąsiadom nie przeszkodziło, że grali bez trenera.

Zdjęcie Niemcy nie dali szans Estonii /AFP

4. kolejka Euro 2020-Kwalifikacje

2019-06-11 20:45 | Stadion: OPEL ARENA | Arbiter: A. Palabiyik Niemcy Estonia 8 0 DO PRZERWY 5-0 M. Reus 10',37' S. Gnabry 17',62' L. Goretzka 20' I. Gündogan 26' T. Werner 79' L. Sané 88'

Gospodarze od początku rzucili się na Estończyków. Podopieczni Juergena Loewa, którego z powodu kłopotów zdrowotnych zastępował asystent Marcus Sorg, na prowadzenie wyszli w 10. minucie. Ilkay Guendogan zagrał prostopadle do Thila Kehrera, który natychmiast dośrodkował w pole karne, gdzie z pierwszej piłki uderzył Marco Reus.



Siedem minut później było już 2-0. Ponownie Guendogan zagrał prostopadle do Leroya Sane, który opanował piłkę i wystawił ją Serge'owi Gnabry'emu, a ten z bliska skierował ją do siatki.



Gospdarze nie odpuszczali i w 20. minucie strzelili trzeciego gola. Joshua Kimmich wymienił piłkę z Kehrerem, by następnie zacentrować w pole karne, gdzie celnie głową przymierzył Leon Goretzka.



Niemcy nadal nacierali. Po podaniu Kimmicha będącego w polu karnym Goretzkę próbował łapać Joonas Tamm, czyli zawodnik Korony Kielce, a sędzia Alì Palabiyik bez wahania wskazał na "wapno". Do rzutu karnego podszedł Guendogan i w 26. minucie pewnie pokonał bramkarza Estonii, strzelając w jeden róg, kiedy ten rzucił się w drugi.



W 37. minucie było już 5-0. Reus precyzyjnie wykonał rzut wolny, trafiając tuż przy słupku.



Po przerwie Niemcy może nie byli już tak bezlitośni pod bramką, co nie znaczy, że wynik się utrzymał. W 62. minucie Julian Draxler zagrał do Marcela Halstenberga, który podał do Gnabry'ego, a ten z bliska pokonał Sergeia Lepmetsa.

Potem do siatki trafił jeszcze Sane, ale sędziowie dopatrzyli się spalonego Niemca, choć powtórki pokazały, że nie mieli racji.



W 79. minucie gospodarze strzelili jednak siódmego gola. Draxler podał do Tima Wernera, który przerzucił piłkę nad Lepmetsem.



Chwilę później Sane umieścił ponownie piłkę w siatce po podaniu Wernera, ale znowu sędziowie nie uznali tego gola. Tym razem mieli jednak rację, ponieważ na drodze piłki był będący na spalonym Gnabry.



W końcu Sane jednak zdobył uznaną bramkę. W 88. minucie dostał podanie od Draxlera i uderzył z narożnika pola karnego. Tylko że tym razem niemiecki skrzydłowy był na niewielkim spalonym, czego nie zauważyli sędziowie.

8 0 Niemcy Estonia Neuer Ginter Kehrer Kimmich Süle Gnabry 2 Goretzka Gündogan Schulz Reus 2 Sané Lepmets Kams Mets Pikk Tamm Teniste Vihmann Dmitrijev Puri Wasiljew Zenjov SKŁADY Niemcy Estonia Manuel Neuer Sergei Lepmets Matthias Ginter Gert Kams Thilo Kehrer Karol Mets Joshua Kimmich Artur Pikk Niklas Süle 25′ 25′ Joonas Tamm 17′, 62′ 17′, 62′ Serge Gnabry Taijo Teniste 20′ 20′ Leon Goretzka Madis Vihmann 26′ (k.) 26′ (k.) 53′ 53′ Ilkay Guendogan 59′ 59′ Artjom Dmitrijev 46′ 46′ Nico Schulz Sander Puri 10′, 37′ 10′, 37′ 66′ 66′ Marco Reus 82′ 82′ Konstantin Wasiljew 88′ 88′ Leroy Sané 71′ 71′ Sergei Zenjov REZERWOWI Kevin Trapp Mihkel Aksalu Sven Ulreich Ken Kallaste 46′ 46′ Marcel Halstenberg Märten Kuusk Lukas Klostermann 59′ 59′ Mattias Käit Niklas Stark 82′ 82′ Vladislav Kreida Jonathan Tah Martin Miller 53′ 53′ Julian Draxler Mark Oliver Roosnupp Kai Havertz Vlasiy Sinyavskiy Jonas Hector 71′ 71′ Henrik Ojamaa Julian Brandt Rauno Sappinen 66′ 66′ 79′ 79′ Timo Werner Erik Sorga

Niemcy nie są jednak liderem w grupie C, chociaż zgromadzili komplet dziewięciu punktów. Jeden mecz więcej rozegrała bowiem Irlandia Północna, która we wtorek wygrała na wyjeździe z Białorusią i ma trzy punkty więcej.

STATYSTYKI Niemcy Estonia 8 0 Posiadanie piłki 77% 23% Strzały 25 4 Strzały na bramkę 17 2 Rzuty rożne 11 0 Faule 5 4 Spalone 5 0

Paweł Pieprzyca