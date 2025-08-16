Hansi Flick już nie wytrzymał. Wieści ws. Szczęsnego, władze musiały reagować

Konflikt na linii FC Barcelona - Marc-Andre ter Stegen zdecydowanie spowolnił przygotowania katalońskiego klubu do startu nowego sezonu. "Barca" od początku zakładała, że Niemiec wypadnie na ponad cztery miesiące z gry i klub wykorzysta pieniądze na zarejestrowanie innych graczy, jednak zachowanie Niemca uniemożliwiało zrealizowanie tego planu przez długi czas.

Ostatecznie niemiecki bramkarz podpisał niezbędne dokumenty, jednak na chwilę przed pierwszym meczem nowego sezonu La Liga, Wojciech Szczęsny, Joan Garcia i Marcus Rashford dalej nie byli zarejestrowani, chociaż wszystko zaczęło się zmieniać w piątkowe popołudnie.

Wieści dla Szczęsnego. Jest następny w kolejce, po słowach Flicka przyszły działania

"Mundo Deportivo", jeszcze na konferencji prasowej skupiło się na słowach Hansiego Flicka, który jako trener odpowiedzialny na skład drużyny, był bardzo niezadowolony z takiego stanu rzeczy. - Dla mnie to sytuacja, która nie napawa mnie zbytnią radością - wyznał. - Ufam klubowi, ale musimy poczekać. Skupiamy się na tym, co jest w naszych rękach - dodał.

Po tych słowach Niemca sprawy nabrały szybszego obrotu. W piątkowe popołudnie media w Hiszpanii najpierw zaczęły donosić, że sytuacja Joana Garcii uległa zmianie, a później zaczęto rozpisywać się o Marcusie Rashfordzie. W najgorszym położeniu został za to Wojciech Szczęsny, który musi czekać na swoją kolej przy rejestracji. Priorytetem był oczywiście Joan Garcia.

To, na co ma wpływ niemiecki trener, to oczywiście zachowanie jego zawodników i podejście zarówno do treningów, jak i kolejnych meczów. Tutaj Flick nie ma żadnych zastrzeżeń i jak wskazuje, wszystko idzie po jego myśli, a piłkarze Barcelony są świetnie przygotowani do kolejnego sezonu.

- Zobaczymy, co się wydarzy w tym sezonie. Bardzo ciężko pracujemy i jakość, jaką widzę na treningach, jest taka, jakiej oczekuję. Trzy tytuły to nie koniec, musimy robić postępy. Chcę tej zwycięskiej mentalności. Jesteśmy na dobrej drodze - zakończył.

Katalońska drużyna będzie miała okazję do tego, aby zaprezentować się z jak najlepszej strony już w najbliższą sobotę, podczas pierwszego meczu nowego sezonu La Liga przeciwko RCD Mallorca. Relacja tekstowa na portalu Interia.pl.

FC Barcelona. Na zdjęciu Wojciech Szczęsny oraz trener Hansi Flick Hesham Elsherif / ANADOLU / Anadolu via AFP / Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

FC Barcelona. Na zdjęciu nasz bramkarz Wojciech Szczęsny oraz trener Hansi Flick Grzegorz Wajda/REPORTER / AFP7 vía Europa Press/Associated Press/East News East News

Na zdjęciu trener FC Barcelona Hansi Flick oraz bramkarz Wojciech Szczęsny Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP / INA FASSBENDER / AFP AFP