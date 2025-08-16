Przełomowe wieści ws. Norwegów. Tego nikt się nie spodziewał

Świat skoków narciarskich od kilku już miesięcy żyje skandalem, który ujrzał światło dzienne w trakcie tegorocznych mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim. Po licznych doniesieniach z zagranicznych ekip Międzynarodowa Federacja Narciarska postanowiła przyjrzeć się kombinezonom norweskich skoczków. Szybko okazało się, że gospodarze czempionatu dopuścili się dopingu technologicznego. W związku ze sprawą zawieszono trzech członków sztabu szkoleniowego oraz pięciu skoczków, a wkrótce potem zapowiedziano wszczęcie niezależnego śledztwa.

Po wielu tygodniach oczekiwania, przedstawiciele FIS wreszcie przekazali kolejne informacje ws. dochodzenia. Marius Lindvik, Johann Andre Forfang, Magnus Brevig, Thomas Lobben i Andreas Livelten zostali oskarżeni o naruszenie Powszechnego Kodeksu Etyki FIS oraz przepisów FIS dotyczących zapobiegania manipulacjom w zawodach. Federacja ponadto przekazała, że sprawa skierowana zostanie do Komisji Etyki FIS.

Wydawać mogłoby się, że dla Norwegów będzie to PR-owy dramat. Ci już wcześniej mierzyli się z problemami finansowymi i stracili ważnych sponsorów, eksperci i dziennikarze podejrzewali więc, że w związku z aferą dopingową ekipie ze Skandynawii ciężko będzie znaleźć sponsorów, które zdecydują się na współpracę. A jednak.

W piątek 15 sierpnia Norweski Związek Narciarski zwołał konferencję prasową, podczas której ogłoszono nawiązanie współpracy z Elkjøp. Od tej pory firma ta będzie głównym sponsorem norweskich skoczków.

"Stoję tu dziś z wdzięcznością i dumą. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi i dumni, że możemy powitać Elkjøp jako nowego głównego sponsora narodowej drużyny skoków narciarskich, którego nie mieliśmy od lata 2022 roku. (...) To ważny i przełomowy moment dla norweskich skoków. Po Pucharze Świata napotkaliśmy przeciwności. Było to wymagające, ale się nie poddaliśmy. Pracowaliśmy, słuchaliśmy, zmienialiśmy się i budowaliśmy zaufanie zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie" - ogłosił z dumą dyrektor sportowy norweskiej ekipy, Jan-Erik Aalbu.

Głos zabrał także dyrektor generalny Elkjøp, Fredrik Tønnesen. "W ostatnich miesiącach obserwowaliśmy z boku i widzieliśmy, jak federacja upada. (...) To oznacza, że chcą się odbudować i zrozumieli, że popełnili błąd. Cechy przywódcze, które dostrzegamy, wydają się dobrze pasować do wartości Elkjøp" - ogłosił.

