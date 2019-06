Maciej Sulęcki (28-1, 11 KO) i Demetrius Andrade wzięli udział w ceremonii ważenia przed sobotnią walką o bokserskie mistrzostwo świata wagi średniej. Obaj zmieścili się w umownym limicie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Sulęcki przed wielką szansą. Polak odbierze pas Andrade? Wideo INTERIA.TV

W nocy z soboty na niedzielę w Providence Sulęcki podejmie próbę zdetronizowania Amerykanina, który dzierży pas mistrza WBO.

Reklama

W piątek obaj pięściarze wzięli udział w przeprowadzonej na otwartym powietrzu ceremonii oficjalnego ważenia i obaj zmieścili się w limicie. Andrade wniósł na wagę 72,53 kg, a Sulęcki - 72,35 kg.

Pięściarze podgrzewają emocje przed wielką walką. - On nie zasługuje na to, by nosić ten pas, dlatego odbiorę mu go - mówił dzień wcześniej Sulęcki.

- Szanuję tego chłopaka, bo należy do dziesiątki najlepszych w wadze średniej. W sobotę zrobię jednak to, co zawsze, czyli skopię mu tyłek. To będzie mój wieczór- odgryzał się Andrade.

Galę w Providence pokaże w Polsce TVP Sport.

Ciekawie zapowiadają się również pozostałe walki, m.in. mistrzowskie starcie o pas WBA kategorii super muszej należący do Khalida Yafaia i samoańska konfrontacja wagi ciężkiej Joseph Parker vs Alex Leapai.

Wyniki ważenia

Walka wieczoru:

Waga średnia: Demetrius Andrade (27-0, 17 KO) - 159,9 funtów (72,53 kg) vs Maciej Sulęcki (28-1, 11 KO) - 159,5 funtów (72,35 kg)

Najciekawsze walki karty głównej:

Waga ciężka: Joseph Parker (25-2, 19 KO) - 241,5 funtów vs Alex Leapai (32-7-4, 26 KO) - 254,2 funtów

Waga super musza: Khalid Yafai (25-0, 15 KO) - 114,5 funtów vs Norbelto Jimenez (29-8-4, 16 KO) - 114,5 funtów