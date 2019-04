W kuluarach pada nazwisko dla Adama Kownackiego (19-0, 15 KO). Znany i ceniony dziennikarz Mike Coppinger wskazał, z kim nasz polonijny wojownik stoczy jubileuszową, dwudziestą walkę. Chodzi o byłego dwukrotnego mistrza Europy Roberta Heleniusa (28-2, 17 KO).

"Babyface" ma wrócić do akcji w lecie, prawdopodobnie w lipcu. Po wpadce dopingowej Jarrella Millera zaoferowano mu wstępnie starcie z Anthonym Joshuą (22-0, 21 KO) o pasy IBF/WBA/WBO, ale nasz rodak miał już inne zobowiązania i chciał dotrzymać danej obietnicy.



- Obiecałem już wcześniej walkę na Brooklynie w połowie lata. To było dosłownie na tydzień przed tym, jak zwolniło się miejsce i Joshua znów stał się dostępny - tłumaczył potem Adam.



- Kiedyś dojdzie do walki Adama z Joshuą, tylko po prostu nie teraz - dodał Keith Connolly, menedżer Polaka.



Przeciwnikiem Kownackiego ma być były dwukrotny mistrz Europy wagi ciężkiej, dwumetrowy Robert Helenius (28-2, 17 KO). "Nordycki Koszmar" pozostaje nieaktywny od pół roku. W ostatnim występie pokonał przed czasem twardego Erkana Tepera w ósmej rundzie.



To bardzo ważna walka dla Kownackiego, bo jeśli znów efektownie zwycięży, może być kolejnym rywalem mistrza świata federacji WBC, Deontaya Wildera (40-0-1, 39 KO). W ostatnim starcie - pod koniec stycznia, zdemolował twardego przecież Geralda Washingtona w zaledwie cztery minuty.