Głównym wydarzeniem wieczoru będzie starcie gigantów: doświadczony wojownik światowych ringów, były pretendent do tytułu mistrza świata, Mariusz Wach (z imponującym bilansem 38 zwycięstw i 11 porażek), zmierzy się z jedną z największych nadziei polskiego boksu młodego pokolenia, nieustępliwym Kacprem Meyną (13 wygranych i tylko 1 przegrana). W tej pasjonującej konfrontacji stawką będą prestiżowy Pas WBC Baltic oraz tytuł Mistrza Polski w wadze ciężkiej.

- Nie spodziewałem się tak szybkiego zakończenia walki z Kownackim. Co do starcia z Wachem, trudno mi przewidzieć, ale jeśli nadarzy się okazja, będę dążył do równie dynamicznego rozstrzygnięcia. Zdaję sobie jednak sprawę z renomy Mariusza i jego wytrzymałości, więc prawdziwa weryfikacja nastąpi dopiero w ringu - mówił na konferencji prasowej pogromca "Babyface" Kacper Meyna.