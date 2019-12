Anthony Joshua (23-1, 21 KO) odzyskał w sobotę w Arabii Saudyjskiej pasy IBF, WBA i WBO wagi ciężkiej, pokonując Andy'ego Ruiza jr (33-2, 22 KO). Po historycznej walce Brytyjczyk zabrał głos między innymi na temat kolejnych wielkich pojedynków z elitą królewskiej dywizji, które mogą go czekać w przyszłości.

- Cóż mogę powiedzieć? Przez długi czas mówiłem o Wilderze i Furym. Kiedy jednak przyszedł czas, by skupić się całkowicie na Ruizie, zachowałem odpowiednią równowagę - powiedział Joshua.



- Gdy Wilder, Fury, Ortiz i Usyk będą gotowi, to się odezwą. Na razie ich szanuję i nie będę ich więcej wyzywał na pojedynek. Piszę swoją własną historię, jeżeli oni chcą być jej częścią, to dadzą sygnał. Ruiz to zrobił i zbudował swoje dziedzictwo - dodał uśmiechnięty od ucha do ucha Brytyjczyk.



Przypomnijmy, że 22 lutego ma dojść do rewanżowej walki Deontaya Wildera z Tysonem Furym, której stawką będzie tytuł WBC. Federacja WBO domaga się natomiast od Joshuy walki z obowiązkowym pretendentem - Aleksandrem Usykiem, niedawnym królem wagi cruiser.