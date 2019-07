Bardzo ciężko przewidywać, kiedy dojdzie do rewanżowego pojedynku Deontaya Wildera (41-0-1, 40 KO) z Tysonem Furym (28-0-1, 20 KO). Wiele w tej kwestii zależy od wyniku rewanżowej potyczki Anthony'ego Joshuy z Andym Ruizem Jr, ale nie tylko.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Szpilka bardzo ciężko znokautowany przez Chisorę. Wideo INTERIA.TV

"Bronze Bomber" zapewnia jednak już teraz, że gdy ponownie stanie naprzeciw "Olbrzyma z Wilmslow", to jego celowniki będą nastawione zdecydowanie lepiej, dzięki czemu znokautuje Fury'ego.



- Gdy dojdzie do drugiej walki, zamierzam go znokautować. Powalę go szybciej niż w pierwszej walce, a on tym razem nie wstanie. Obiecuję wam to. Kiedy go trafiłem, doznał wstrząsu mózgu. On nie wiedział, jak wstał. Nie wiedział, w jaki sposób padł i jak podniósł się z desek. To objawy wstrząsu mózgu. Jego rodzina nie chce, żeby znów ze mną walczył. Rozumiem ich obawy, jestem być może największym puncherem w historii. Pierwsza walka była dobra, a druga będzie jeszcze lepsza. Muszę go znokautować - mówił Wilder.



Do pierwszej walki Wildera i Fury'ego doszło w grudniu ubiegłego roku. Pojedynek zakończył się szeroko dyskutowanym remisem. Dodajmy, że mistrz WBC wagi ciężkiej wraca na ring 9 listopada, kiedy stanie do rewanżu z Luisem Ortizem.