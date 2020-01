Grudniowy rewanż Anthony'ego Joshuy (23-1, 21 KO) z Andym Ruizem Jr (33-2, 22 KO) pobił rekord wszech czasów jeśli chodzi o sprzedaż przyłączy PPV w Wielkiej Brytanii. Dodajmy, że również należący do AJ-a.

Najlepsze dotąd osiągnięcie - walka Joshuy z Władimirem Kliczką, zostało przebite o osiem tysięcy sprzedanych pay-per-view.



Brytyjczycy za obejrzenie rewanżu Anthony'ego ze swoim niespodziewanym pogromcą sprzed pół roku musieli zapłacić niespełna 25 funtów (£24.95). Mimo tak wysokiej ceny aż 1,54 miliona kibiców zdecydowało się wykupić taką usługę.

Przypomnijmy, że Joshua wziął udany rewanż i punktując ważącego blisko 130 kilogramów Ruiza odzyskał pasy IBF/WBA/WBO królewskiej kategorii.



Dla organizatorów to spora rekompensata za wielkie gaże dla zawodników. Przypomnijmy, że Joshua miał zagwarantowane za drugie starcie z Meksykaninem aż 85 milionów dolarów! Na konto Ruiza Jr wpłynęło 13 milionów dolarów.

Poniżej prezentujemy dziesięć najlepiej "sprzedanych" w usłudze PPV walk w Wielkiej Brytanii:

1. Anthony Joshua vs Andy Ruiz Jr II (1,54 mln)

2. Anthony Joshua vs Władimir Kliczko (1,53 mln)

3. Anthony Joshua vs Joseph Parker (1,45 mln)

4. Władimir Kliczko vs David Haye (1,17 mln)

5. Floyd Mayweather Jr vs Ricky Hatton (1,15 mln)

6. Anthony Joshua vs Aleksander Powietkin (1,11 mln)

7. Floyd Mayweather Jr vs Conor McGregor (1,007 mln)

8. Floyd Mayweather Jr vs Manny Pacquiao (1 mln)

9. Manny Pacquiao vs Ricky Hatton (900 tys.)

10. Tony Bellew vs David Haye (890 tys.)