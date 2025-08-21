Wielkie zmiany w kadrze siatkarek. Nie o wszystkim zdecydował Stefano Lavarini

Polskie siatkarki są już w Tajlandii, gdzie za kilkadziesiąt godzin rozpoczną premierowy mecz w mistrzostwach świata. Drużyna prowadzona przez Stefano Lavariniego jest faworytem grupy G, w której jej rywalkami będą kolejno ekipy z Wietnamu, Kenii i Niemiec. "Biało-Czerwone" wracają na jeden z najważniejszych siatkarskich turniejów po trzech latach. Poprzednio odpadły w ćwierćfinale, ale włoski selekcjoner dysponował mocno odmienną kadrą od tej, jaką zabrał teraz do Azji.

Trzy lata, brakuje ośmiu nazwisk. Tak zmienił się skład reprezentacji Polski

Ze składu, który rywalizował w 2022 r. w polskich i holenderskich halach, w drużynie na MŚ 2025 pozostały tylko cztery siatkarki. Na środku mocnym punktem nadal jest Agnieszka Korneluk, która w tym sezonie pełni nawet funkcję kapitan kadry. Podstawową atakującą pozostaje Magdalena Stysiak. W drużynie ostały się jeszcze Katarzyna Wenerska i Aleksandra Szczygłowska - przed trzema laty rezerwowe, dziś ważne zawodniczki podstawowego składu.

Tak duże zmiany to po części efekt decyzji Lavariniego, a po części również wyborów samych siatkarek. Z gry w drużynie narodowej po igrzyskach olimpijskich zrezygnowała Joanna Wołosz, kapitan i podstawowa rozgrywająca sprzed trzech lat. W tym sezonie na grę w kadrze nie zdecydowała się z kolei Maria Stenzel, kolejna ważna zawodniczki z MŚ 2022 - przed rokiem grała na IO w Paryżu.

Stefano Lavarini: Mamy ogromną motywację oraz świadomość, że przeżyliśmy już trudne momenty Polsat Sport Polsat Sport

W kadrze nie ma też Klaudii Alagierskiej, innej olimpijki z Paryża. Do tego w porównaniu z 2022 r. brakuje Moniki Fedusio czy Zuzanny Góreckiej, istotnych zawodniczek reprezentacji Polski w ostatnich sezonach pod wodzą Lavariniego. Całej wymienionej grupy zabrakło zresztą już w szerokiej kadrze na aktualny sezon.

"Niektóre zawodniczki nie zgłosiły swojej gotowości do gry w kadrze - część nie może być dostępna z powodów zdrowotnych, inne ze względu na osobiste sprawy i wybory. Dbam o prywatność każdej z nich oraz o wyłączność rozmów, które z nimi przeprowadziłem" - tłumaczył wówczas selekcjoner, nie wdając się jednak w szczegóły dotyczące konkretnych nazwisk.

MŚ siatkarek. Stefano Lavarini wprost o mniej doświadczonych siatkarkach. Wskazał na Ligę Narodów

Z reprezentacyjnej orbity zupełnie wypadła Weronika Szlagowska, kolejna z przyjmujących z występem na MŚ 2022. Jej karierę wyhamowały kontuzje. W kadrze na obecny sezon nie znalazło się też miejsce dla atakującej Moniki Gałkowskiej, której miejsce zajęła Malwina Smarzek. Grę w siatkówkę zakończyła środkowa Kamila Witkowska, która już po tej decyzji została również zawieszona za korzystanie z niedozwolonych środków.

W szerokim składzie na ten sezon były natomiast środkowa Anna Obiała i przyjmująca Olivia Różański, dwie kolejne zawodniczki z kadry na MŚ 2022. O ile pierwsza nie rozegrała jednak ani jednego meczu w Lidze Narodów, o tyle druga była z kadrą do samego końca - to ona i Alicja Grabka były ostatnimi siatkarkami, z których zrezygnował Lavarini. Przykład Różański dobitnie ilustruje zmiany, jakich dokonywał Włoch: w jego pierwszym sezonie pracy z kadrą była jedną z najważniejszych zawodniczek, na igrzyska pojechała już jako rezerwowa zawodniczka nr 13, tym razem nie zmieściła się w 14-osobowej kadrze na MŚ.

Do Tajlandii nie jedzie żadna z czterech przyjmujących, z których na poprzednich mistrzostwach świata korzystał Lavarini. Trzeba jednak dodać, że podstawowe przyjmujące obecnej kadry, Martyna Łukasik i Martyna Czyrniańska, od początku były cenione przez Lavariniego, ale z turnieju w Polsce i Holandii wyeliminowały je urazy. Problemy ze zdrowiem z całego tamtego sezonu wykluczyły także Smarzek.

Lavarini będzie mieć więc do dyspozycji aż osiem zawodniczek, które na MŚ siatkarek zagrają po raz pierwszy. Przed turniejem z 2022 r. Polek nie było bowiem na tej imprezie przez 12 lat. W gronie powołanych jest kilka takich, które nie występowały dotąd w żadnym turnieju rangi mistrzowskiej - czy to w mistrzostwach Europy, czy igrzyskach olimpijskich, jak Paulina Damaske, Julita Piasecka czy Aleksandra Gryka. Absolutną debiutantką jest Sonia Stefanik, której nie było nawet w składzie na niedawne finały Ligi Narodów w Łodzi.

Lavarini pytany o przygotowanie mentalne zespołu z kilkoma mało doświadczonymi zawodniczkami wskazuje na zyski z gry w Lidze Narodów. Ale podkreśla też, jak wielkim wyzwaniem są mistrzostwa świata.

"Liga Narodów z pewnością jest świetnym miejscem do rozwoju na każdym polu, również pod względem mentalnym. Ale często bywa tak, że jedno doświadczenie nie wpłynie od razu na odpowiednio wysoki poziom mentalności. Wiele zawodniczek nawet w szczytowym okresie swojej kariery nie zawsze sobie z tym radzi. Gra na mistrzostwach świata jest trudna dla każdego. Z pewnością w trakcie tego sezonu wykonaliśmy jednak ważne kroki, również z tego punktu widzenia - to było istotne także dla mniej doświadczonych zawodniczek. Liga Narodów wiele je nauczyła" - zaznacza selekcjoner reprezentacji Polski.

Jego drużyna grę w Phuket, które gości grupę G mistrzostw świata, rozpocznie w sobotę 23 sierpnia. Na początek mecz Polska - Wietnam.

Skład reprezentacji Polski na MŚ siatkarek w Tajlandii

Rozgrywające: Marlena Kowalewska, Katarzyna Wenerska

Atakujące: Malwina Smarzek, Magdalena Stysiak

Przyjmujące: Martyna Czyrniańska, Paulina Damaske, Martyna Łukasik, Julita Piasecka

Środkowe: Aleksandra Gryka, Magdalena Jurczyk, Agnieszka Korneluk, Sonia Stefanik

Libero: Justyna Łysiak, Aleksandra Szczygłowska

Magdalena Stysiak to jedna z czterech siatkarek, które pozostały w kadrze w porównaniu do MŚ 2022 Marcin Golba AFP

Martyna Czyrniańska i Maria Stenzel. Tej drugiej nie ma w tym sezonie w reprezentacji Polski Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Malwina Smarzek nie wystąpiła w poprzednich mistrzostwach świata siatkarek Marcin Golba/Nur Photo AFP