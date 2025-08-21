Polak pomógł rywalowi Legii. Co za słowa przed kluczowym meczem. "Bomba"

Legia Warszawa po odpadnięciu z eliminacji Ligi Europy ciągle ma szansę na grę jesienią w europejskich pucharach. W czwartek podopieczni Edwarda Iordanescu rozegrają pierwszy mecz 4. rundy el. Ligi Europy przeciwko Hibernian FC. Szkoci w poprzedniej rundzie wyeliminowali Partizana Belgrad, a teraz będą chcieli to samo uczynić z Legią. Maksymilian Stryjek to polski bramkarz klubu szkockiej Premiership - Kilmarnock. Piłkarz urodził się w Warszawie, ale przez większość kariery występuje na Wyspach Brytyjskich i doskonale zna najbliższego rywala Legii o czym opowiedział w rozmowie ze sport.tvp.pl.

Legia walczy o Ligę Konferencji. Tak polski bramkarz ocenił Hibernian

- Szkoci grają nierówno. W pierwszej połowie potrafią zdominować rywala, po przerwie opadają trochę z sił. Mają problem z koncentracją. Lekceważą niektóre rzeczy, jak choćby ustawienie i dzięki temu rywal ma sporo miejsca do gry między liniami - powiedział Stryjek.

29-latek przyznał, że zespół jest silny fizycznie i ma szanse wyeliminować Legię. Podkreślił, że głównym atutem są kontrataki i gra skrzydłami. - W ataku dobrze wygląda współpraca dwóch napastników: Szkota Kierona Bowiego (numer 9) i Australijczyka Martina Boyle'a z numerem 10. Największe zagrożenie nadejdzie z bocznych sektorów boiska, skąd pewnie często będą chcieli dośrodkowywać w pole karne - dodał.

Otrzymał telefon od rywala Legii. Tak podsumował warszawski zespół

Stryjek jest doskonale znany w Szkocji. Obecnie występuje w Kilmarnock, ale wcześniej grał w Livingston. W rozmowie ze sport.tvp.pl zdradził, że otrzymał telefon od jednego z trenerów Hibernian.

Powiedziałem mu, że Legia jest jak bomba. Nigdy nie wiadomo, czy i kiedy wybuchnie. Ale jak już eksploduje, to stać ją naprawdę na wiele. Trudno rozszyfrować Legię, niezłe mecze przeplata ze słabszymi. Uważam, że jest minimalnym faworytem dwumeczu, ale może przemawia przeze mnie sentyment

