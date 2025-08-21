Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski świętuje, a tu Hiszpanie ogłaszają. Hit, tego jeszcze nie było. Tak go nazwali

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Robert Lewandowski - snajper FC Barcelona i niebawem na nowo także reprezentacji Polski - świętuje dziś swoje 37. urodziny. W świecie futbolu brzmi to już poważnie, lecz nasz napastnik na każdym kroku udowadnia, że w jego przypadku dane wpisane w rubryce "wiek", to rzeczywiście tylko liczba. Podkreślają to także hiszpańscy dziennikarze, którzy wzięli "Lewego" pod lupę w tym wyjątkowym dla niego dniu.

Napastnik FC Barcelona Robert Lewandowski
Napastnik FC Barcelona Robert LewandowskiIMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Erlhof/Imago Sport and News/East News / YouTube @FCBarcelonaEast News

Robert Lewandowski w miniony weekend po raz pierwszy w swojej zawodowej karierze przegapił inaugurację ligowych rozgrywek, oglądając wyjazdowy mecz FC Barcelona z Mallorcą tylko sprzed telewizora. Polak jest już jednak na ostatniej prostej swojej rehabilitacji po urazie mięśnia dwugłowego, o czym najlepiej świadczą nagrania z treningów "Dumy Katalonii". A do gry nasz napastnik wróci już jako 37-latek.

Zobacz również:

Robert Lewandowski i Pep Guardiola,
Robert Lewandowski

Koncert Lewandowskiego. W pojedynkę upokorzył rywala. Hiszpanie nie mogli w to uwierzyć

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej

    Dziś - 21 sierpnia - "Lewy" świętuje swoje kolejne urodziny. I choć PESEL w sportowej karierze, tak jak i w życiu, bywa bezlitosny, nasz reprezentant mimo upływu lat wciąż utrzymuje się na szczycie, będąc jednym z najskuteczniejszych strzelców na Starym Kontynencie. Podkreślają to hiszpańscy dziennikarze, którzy z okazji jego święta wzięli pod lupę Roberta Lewandowskiego.

    Lewandowski kończy 37 lat, ale wciąż utrzymuje wysoki poziom występów. Numer "9" w Barcelonie wchodzi w swój czwarty sezon gry w barwach tego klubu, mając już na swoim koncie potwierdzenie tego, że jego transfer był pełnym sukcesem
    pisze kataloński dziennik "Mundo Deportivo"

    Robert Lewandowski świętuje 37. urodziny. I wciąż zachwyca w barwach FC Barcelona

    Xavier Munoz zaznacza, że po przenosinach do Barcelony Robert Lewandowski nie zatracił tego, czym zachwycał w barwach Bayernu Monachium - swojej niebywałej skuteczności. Dlatego, choć "Duma Katalonii" ryzykowała, stawiając właśnie na Polaka, jego transfer można rozpatrywać wyłącznie jako genialną inwestycję.

    - Mając na koncie 101 oficjalnych bramek dla Barcelony, z czego 42 zdobył w zeszłym sezonie, polski napastnik spisuje się jeszcze lepiej, niż oczekiwano, gdy klub podjął ryzykowną decyzję co do jego pozyskania, inwestując znaczną sumę pieniędzy w piłkarza, który miał wtedy 33 lata. Trzy lata po tej transakcji można teraz powiedzieć, że jego transfer do Barcelony okazał się sukcesem - czytamy.

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski

    W Hiszpanii aż huczy. Znów głośno o Lewandowskim. Wszystko dokładnie wyliczyli

    Łukasz Olszewski
    Łukasz Olszewski

      Przy okazji "Mundo Deportivo" nazwało Roberta Lewandowskiego "żarłocznym strzelcem", który funkcjonuje w profesjonalnym futbolu praktycznie od dwóch dekad, co oznacza, że gdy rozpoczynał karierę na polskich boiskach, części jego kolegów z szatni - jak choćby Lamine'a Yamala czy Pau Cubarsiego - nie było jeszcze na świecie.

      Kataloński dziennik nawiązuje do naszego kraju także w kontekście reprezentacji Polski, do której Robert Lewandowski ma wrócić wraz z oficjalnym początkiem kadencji Jana Urbana, którą otworzy premierowe zgrupowanie pod jego wodzą.

      - Robert Lewandowski pozostaje ważną postacią w ojczyźnie, o czym świadczy niedawne badanie internetowe, z których wynika, że 82 procent jego rodaków chciałoby przywrócić mu opaskę kapitańską reprezentacji Polski, w której rozegrał 158 meczów i strzelił 85 goli - zaznacza "Mundo Deportivo".

      Zobacz również:

      W dniu swoich 34. urodzin Robert Lewandowski strzelił premierowego gola w barwach FC Barcelony
      Robert Lewandowski

      Lewandowski nie mógł wymarzyć sobie lepszego prezentu urodzinowego. Od tego wszystko się zaczęło

      Bartłomiej Wrzesiński
      Bartłomiej Wrzesiński
        RCD Mallorca - FC Barcelona skrót meczu [WIDEO]Eleven SportsEleven Sports
        Piłkarz w koszulce FC Barcelony stoi na boisku, patrząc w stronę widza, z widocznym wyrazem twarzy sugerującym zadumę lub rozczarowanie. Tło rozmazane z przewagą czerwieni i fioletu.
        Robert LewandowskiATSUSHI TOKUMARU/Aflo Images/East NewsEast News
        Mężczyzna o krótkich, ciemnych włosach w jasnozielonej koszuli z inicjałami LV i białym T-shircie stoi w jasnym oświetleniu, trzymając w dłoniach różowy przedmiot, na tle ciemnego otoczenia, z postacią w tle ubraną w granatową bluzę.
        Robert LewandowskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja