Robert Lewandowski w miniony weekend po raz pierwszy w swojej zawodowej karierze przegapił inaugurację ligowych rozgrywek, oglądając wyjazdowy mecz FC Barcelona z Mallorcą tylko sprzed telewizora. Polak jest już jednak na ostatniej prostej swojej rehabilitacji po urazie mięśnia dwugłowego, o czym najlepiej świadczą nagrania z treningów "Dumy Katalonii". A do gry nasz napastnik wróci już jako 37-latek.

Dziś - 21 sierpnia - "Lewy" świętuje swoje kolejne urodziny. I choć PESEL w sportowej karierze, tak jak i w życiu, bywa bezlitosny, nasz reprezentant mimo upływu lat wciąż utrzymuje się na szczycie, będąc jednym z najskuteczniejszych strzelców na Starym Kontynencie. Podkreślają to hiszpańscy dziennikarze, którzy z okazji jego święta wzięli pod lupę Roberta Lewandowskiego.

Lewandowski kończy 37 lat, ale wciąż utrzymuje wysoki poziom występów. Numer "9" w Barcelonie wchodzi w swój czwarty sezon gry w barwach tego klubu, mając już na swoim koncie potwierdzenie tego, że jego transfer był pełnym sukcesem

Robert Lewandowski świętuje 37. urodziny. I wciąż zachwyca w barwach FC Barcelona

Xavier Munoz zaznacza, że po przenosinach do Barcelony Robert Lewandowski nie zatracił tego, czym zachwycał w barwach Bayernu Monachium - swojej niebywałej skuteczności. Dlatego, choć "Duma Katalonii" ryzykowała, stawiając właśnie na Polaka, jego transfer można rozpatrywać wyłącznie jako genialną inwestycję.

- Mając na koncie 101 oficjalnych bramek dla Barcelony, z czego 42 zdobył w zeszłym sezonie, polski napastnik spisuje się jeszcze lepiej, niż oczekiwano, gdy klub podjął ryzykowną decyzję co do jego pozyskania, inwestując znaczną sumę pieniędzy w piłkarza, który miał wtedy 33 lata. Trzy lata po tej transakcji można teraz powiedzieć, że jego transfer do Barcelony okazał się sukcesem - czytamy.

Przy okazji "Mundo Deportivo" nazwało Roberta Lewandowskiego "żarłocznym strzelcem", który funkcjonuje w profesjonalnym futbolu praktycznie od dwóch dekad, co oznacza, że gdy rozpoczynał karierę na polskich boiskach, części jego kolegów z szatni - jak choćby Lamine'a Yamala czy Pau Cubarsiego - nie było jeszcze na świecie.

Kataloński dziennik nawiązuje do naszego kraju także w kontekście reprezentacji Polski, do której Robert Lewandowski ma wrócić wraz z oficjalnym początkiem kadencji Jana Urbana, którą otworzy premierowe zgrupowanie pod jego wodzą.

- Robert Lewandowski pozostaje ważną postacią w ojczyźnie, o czym świadczy niedawne badanie internetowe, z których wynika, że 82 procent jego rodaków chciałoby przywrócić mu opaskę kapitańską reprezentacji Polski, w której rozegrał 158 meczów i strzelił 85 goli - zaznacza "Mundo Deportivo".

Robert Lewandowski ATSUSHI TOKUMARU/Aflo Images/East News East News

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News