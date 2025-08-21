Pogrom w lidze, a teraz to. Wisła Kraków szykuje hitowy transfer
Wisła Kraków rozpoczęła sezon 2025/2026 w iście mistrzowskim stylu. Zespół zanotował komplet zwycięstw w pięciu dotychczasowych spotkaniach ligowych. Ostatnie z nich było szczególnie, bowiem "Biała Gwiazda" rozgromiła Znicz Pruszków aż 7:0. Chwilę po tym sukcesie w mediach pojawiły się informacje, jakoby włodarze klubu wciąż mieli prowadzić zagorzałą ofensywę transferową. Ponoć bliskim przejścia do krakowian jest gracz, który ostatnie 2 lata spędził w drużynie 16-krotnego mistrza Słowenii.
Początek nowej kampanii wlał wiele nadziei w sera kibiców "Białej Gwiazdy", która wciąż walczy o powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej w kraju. PiłkarzeWisły Kraków zdołali bowiem zanotować komplet zwycięstw w pięciu pierwszych kolejkach Betclic 1. Ligi, co oczywiście uplasowało ich na pozycji samodzielnego lidera tabeli.
Choć sezon 2025/2026 jest dopiero na początkowym etapie, to już teraz zespół Jarosława Królewskiego może mówić o dość pokaźnych sukcesach. Warto bowiem przypomnieć iż we wspomnianych meczach zdołali oni zanotować bilans 23 zdobytych bramek przy tylko 5 straconych golach. Najbardziej okazałe zwycięstwo ekipa zanotowała 19 sierpnia, kiedy to krakowscy zawodnicy rozbili Znicz Pruszków różnicą aż 7 bramek.
Podczas letniej przerwy na kibiców klubu z miasta nad Wisłą czekały dwie niezwykle ważne informacje. Pierwszą z nich było pozyskanie nowego udziałowca w postaci bardzo wpływowej persony świata piłki nożnej. Druga natomiast dotyczyła podpisania wieloletniego kontraktu z absolutnie kluczowym zawodnikiem zespołu - Angelem Rodado. Wisła pozwoliła sobie również na dość mocną ofensywę transferową, w ramach której pozyskała już kilku znaczących piłkarzy. Jak się okazuje, to jednak nie koniec ruchów, które przygotowują włodarze "Białej Gwiazdy".
Wisła Kraków nie zwalnia tempa. Kolejny transfer bliski finalizacji
O kolejnym już ruchu transferowym Wisły Kraków informują dziennikarze z portalu "meczyki.pl". Wedle ich ustaleń ekipa Królewskiego jest bardzo blisko podpisania piłkarza, który przez ostatnie dwa lata reprezentował barwy NK Mariboru, a początkiem lipce tego roku przeniósł się do tureckiego Erzurumsporu. Mowa konkretnie o 27-letnim Marko Boziciu.
"We wtorek oficjalnie potwierdzono transfer Ervina Omicia. Na dniach do klubu dołączy także Joshua Zimmerman. Jednocześnie Wisła dopina także kolejny transfer, o którym sporo pisano w ostatnich dniach. Do Polski ma trafić Marko Bozić. 27-letni skrzydłowy obecnie jest zawodnikiem Erzurumsporu. W czwartek, po trudnych negocjacjach, Wisła doszła do ostatecznego porozumienia z Turkami. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, a podkreślamy, że jest to trudna transakcja, na dniach piłkarz ma pojawić się w Krakowie i podpisać kontrakt" - piszą dziennikarze portalu "meczyki.pl".
Z pozyskanych informacji wynika również, że sam zawodnik ma ponoć mocno naciskać na transfer do Krakowa. Mówi się, że miałby on podpisać roczną umowę, z możliwością przedłużenia jej o kolejny rok. W ubiegłym sezonie Bozić wystąpił w 24 spotkaniach, w których to zanotował 4 gole oraz 4 asysty. Dla walczącej o bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy Wisły Kraków z pewnością będzie on stanowił niezaprzeczalną wartość dodaną.