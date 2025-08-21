Partner merytoryczny: Eleven Sports

Pogrom w lidze, a teraz to. Wisła Kraków szykuje hitowy transfer

Igor Szarek

Igor Szarek

Wisła Kraków rozpoczęła sezon 2025/2026 w iście mistrzowskim stylu. Zespół zanotował komplet zwycięstw w pięciu dotychczasowych spotkaniach ligowych. Ostatnie z nich było szczególnie, bowiem "Biała Gwiazda" rozgromiła Znicz Pruszków aż 7:0. Chwilę po tym sukcesie w mediach pojawiły się informacje, jakoby włodarze klubu wciąż mieli prowadzić zagorzałą ofensywę transferową. Ponoć bliskim przejścia do krakowian jest gracz, który ostatnie 2 lata spędził w drużynie 16-krotnego mistrza Słowenii.

Wisła Kraków
Wisła KrakówMICHAL KLAG/REPORTEREast News

Początek nowej kampanii wlał wiele nadziei w sera kibiców "Białej Gwiazdy", która wciąż walczy o powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej w kraju. PiłkarzeWisły Kraków zdołali bowiem zanotować komplet zwycięstw w pięciu pierwszych kolejkach Betclic 1. Ligi, co oczywiście uplasowało ich na pozycji samodzielnego lidera tabeli.

Choć sezon 2025/2026 jest dopiero na początkowym etapie, to już teraz zespół Jarosława Królewskiego może mówić o dość pokaźnych sukcesach. Warto bowiem przypomnieć iż we wspomnianych meczach zdołali oni zanotować bilans 23 zdobytych bramek przy tylko 5 straconych golach. Najbardziej okazałe zwycięstwo ekipa zanotowała 19 sierpnia, kiedy to krakowscy zawodnicy rozbili Znicz Pruszków różnicą aż 7 bramek.

Podczas letniej przerwy na kibiców klubu z miasta nad Wisłą czekały dwie niezwykle ważne informacje. Pierwszą z nich było pozyskanie nowego udziałowca w postaci bardzo wpływowej persony świata piłki nożnej. Druga natomiast dotyczyła podpisania wieloletniego kontraktu z absolutnie kluczowym zawodnikiem zespołu - Angelem Rodado. Wisła pozwoliła sobie również na dość mocną ofensywę transferową, w ramach której pozyskała już kilku znaczących piłkarzy. Jak się okazuje, to jednak nie koniec ruchów, które przygotowują włodarze "Białej Gwiazdy".

Wisła Kraków nie zwalnia tempa. Kolejny transfer bliski finalizacji

O kolejnym już ruchu transferowym Wisły Kraków informują dziennikarze z portalu "meczyki.pl". Wedle ich ustaleń ekipa Królewskiego jest bardzo blisko podpisania piłkarza, który przez ostatnie dwa lata reprezentował barwy NK Mariboru, a początkiem lipce tego roku przeniósł się do tureckiego Erzurumsporu. Mowa konkretnie o 27-letnim Marko Boziciu.

"We wtorek oficjalnie potwierdzono transfer Ervina Omicia. Na dniach do klubu dołączy także Joshua Zimmerman. Jednocześnie Wisła dopina także kolejny transfer, o którym sporo pisano w ostatnich dniach. Do Polski ma trafić Marko Bozić. 27-letni skrzydłowy obecnie jest zawodnikiem Erzurumsporu. W czwartek, po trudnych negocjacjach, Wisła doszła do ostatecznego porozumienia z Turkami. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, a podkreślamy, że jest to trudna transakcja, na dniach piłkarz ma pojawić się w Krakowie i podpisać kontrakt" - piszą dziennikarze portalu "meczyki.pl".

Z pozyskanych informacji wynika również, że sam zawodnik ma ponoć mocno naciskać na transfer do Krakowa. Mówi się, że miałby on podpisać roczną umowę, z możliwością przedłużenia jej o kolejny rok. W ubiegłym sezonie Bozić wystąpił w 24 spotkaniach, w których to zanotował 4 gole oraz 4 asysty. Dla walczącej o bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy Wisły Kraków z pewnością będzie on stanowił niezaprzeczalną wartość dodaną.

Zobacz również:

Bartosz Slisz, Piotr Zielinski, Tymoteusz Puchacz
Sportowe życie

Reprezentant Polski wprost ws. religii. Z Bogiem łączy go niecodzienna więź. "Dla niektórych to abstrakcja"

Igor Szarek
Igor Szarek
Jarosław Królewski, prezes Wisły
Jarosław Królewski, prezes WisłyMichał KlagEast News
Marko Bozić
Marko BozićJurij KodrunGetty Images
Tłum kibiców na wypełnionym stadionie podczas meczu piłkarskiego, oświetlone trybuny, piłkarze i obsługa techniczna na murawie, na ekranie widoczna grafika związana z pucharem piłkarskim.
Stadion Miejski im. Henryka Reymana w Krakowie, na którym swoje mecze rozgrywa WisłaGrzegorz Wajda/REPORTER East News
''Wydarzenia'': Skandal na meczu z izraelskim klubem. Obsceniczne zachowania i antypolski banerPolsat NewsPolsat News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja