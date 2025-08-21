Belgijska zmora mistrza Polski. 7 lat temu strzelił gola na otarcie łez, teraz szuka szans na awans

Lech Poznań przed rozpoczęciem sezonu marzył o fazie ligowej Ligi Mistrzów. Kolejorz rozpoczął eliminacje od drugiej rundy i starcia z Breidablikiem. Mistrz Islandii nie miał żadnych szans i przegrał w dwumeczu 1:8 (1:7 w Poznaniu, 0:1 w Kopavogurze - przyp. red.). W kolejnej fazie nie było już tak kolorowo. Crvena Zvezda Belgrad pokazała podopiecznym Nielsa Frederiksena miejsce w szeregu. Mistrzowie Serbii wygrali w Poznaniu 3:1, a na własnym stadionie zremisowali 1:1.

Lech Poznań powalczy o Ligę Europy. Rywal w przeszłości dał się we znaki

Tym samym przed Lechem została walka o drugie, co do ważności europejskie rozgrywki - Ligę Europy. Rywalem poznaniaków będzie KRC Genk, czyli trzeci zespół poprzedniego sezonu ligi belgijskiej. Drużyna z Belgii jest faworytem w tym starciu. Zresztą Genk ma także bardzo dobre wspomnienia z rywalizacji z poznańskim zespołem, bowiem do takiego starcia doszło w 3. rundzie eliminacji LE w sezonie 2018/19.

Poznaniacy po wyeliminowaniu Gandzasar Kapan i Szachciora Soligorsk mierzyli się ze "Smerfami" (taki przydomek ma klub z Belgii - przyp. red.). Już w pierwszym meczu Genk pokazał pełen kunszt. Wygrał na własnym stadionie 2:0, a poznaniacy zrobili niewiele, aby zmienić obraz gry. Podopieczni wówczas Ivana Djurdevicia oddali zaledwie jeden celny strzał i to w końcówce spotkania.

Były takie momenty w starciu z Genk, kiedy rywale przyspieszali, podkręcali tempo i szli za ciosem. To była naprawdę jakościowa drużyna. Czasami nas mocno spychali do defensywy i czuć było ich jakość. W sporcie czasami decydują momenty i to wykorzystali nasi rywale

Były piłkarz Lecha zagrał w obu spotkaniach z belgijskim rywalem. Na poznańskim stadionie strzelił nawet honorowego gola w tej rywalizacji, ale wówczas losy awansu wydawały się rozstrzygnięte. Genk prowadził w Poznaniu do przerwy 2:0, a Cywka pokonał bramkarza rywali w 50. minucie i ustalił wynik na 1:2. - Super, że udało się strzelić. Oczywiście jakieś nadzieje odżyły wtedy, że uda się odwrócić losy dwumeczu. Dzisiaj strzelenie 2-3 goli to czasami kwestia paru minut. Niestety odpadliśmy - opowiada Cywka.

Tomasz Cywka: "Kontuzje nie pomagają trenerowi"

37-latek nie zawiesił butów na kołku i obecnie gra w trzecioligowej Polonii Środa Wielkopolska. Nasz rozmówca zdecydowanie podkreśla, że dzisiejszy Lech jest lepszy od tego z 2018 roku. - To nie ma porównania. Wtedy był okres przebudowy w Lechu i mamy dwa różne momenty w klubie. Jest to sezon po mistrzostwie i po wielu wzmocnieniach. Oczywiście kontuzje nie pomagają trenerowi, ale taka jest piłka. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, że tylu piłkarzy w tym samym momencie nie będzie mogło grać. Można być przygotowanym na jedną czy dwie absencje, ale nie na tyle. To się nie zdarza zbyt często. Zmiennicy mają swoje szanse i muszą to dźwignąć. Nie pozostaje im nic innego, jak walczyć - opowiada 37-latek.

W dwumeczu z Genkiem nie zagra wielu podstawowych piłkarzy. Kontuzjowani są Patrik Walemark, Daniel Hakans, Alex Douglas, Radosław Murawski, Robert Gumny, Ali Gholizadeh i Joel Perreira,

Mistrz Polski ma jeden cel. "Zrobią wszystko, aby był w Poznaniu Liga Europy, a nie Konferencji"

Lech Poznań nawet jak przegra dwumecz z Genkiem to i tak ma zapewnioną fazę ligową Ligi Konferencji. Czy to może sprawić, że piłkarze będą grać bez większej presji?

- Lech nie ma nic do stracenia i mogę zapewnić, że żaden piłkarz nie będzie myślał o tym. Celem jest Liga Europy. Każdy sportowiec lubi rywalizować z najlepszymi i ma duże ambicje. I tacy są piłkarze obecnie w Lechu. Jestem pewien, że zrobią wszystko, aby w Poznaniu była Liga Europy, a nie Konferencji - zakończył.

Pierwszy mecz 4. rundy eliminacji Ligi Europy pomiędzy Lechem Poznań, a KRC Genk zaplanowano na czwartek (21 sierpnia), godz. 20:30. Relację tekstową będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

Tomasz Cywka spędził w pierwszym zespole Lecha dwa sezony Adam Jastrzębowski East News

Mikael Ishak, strzelec jedynego gola dla Lecha Poznań w środowym meczu Monika Wantoła INTERIA.PL

Niels Frederiksen, trener Lecha Poznań Monika Wantoła INTERIA.PL

Policja Sopot Polsat Sport