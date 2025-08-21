Gwiazda kadry Lavariniego podjęła kluczową decyzję. Rodzina maczała w tym palce
W reprezentacji Polski prowadzonej przez Stefano Lavariniego nie brakuje zawodniczek, które stanowią o sile biało-czerwonych. Jedną z najważniejszy postaci kadry jest Magdalena Stysiak, która co rusz udowadnia, ile znaczy dla reprezentacji. Okazuje się jednak, że niewiele brakowało, aby jej kariera i życie potoczyły się zupełnie inaczej. Wszystko opowiedzieli jej brat i mama.
Pomimo młodego wieku i zaledwie 25-ciu lat, Magdalena Stysiak jest jedną z najważniejszych i najbardziej utytułowanych reprezentantek Polski w kadrze Stefano Lavariniego. Urodzona w Turowie, w województwie łódzkim zawodniczka, z reprezentacją sięgnęła po trzy brązowe medale Ligi Narodów, a jej kariera klubowa jest jeszcze okazalsza - m.in. mistrzostwo i wicemistrzostwo Turcji, Puchar i Superpuchar Turcji, czy wicemistrzostwo Włoch i Polski.
Trudno wyobrazić sobie, że to wszystko mogłoby się nie wydarzyć, a Magdalena Stysiak mogłaby nie stanowić o sile żeńskiej reprezentacji Polski, ale faktycznie tak mogło się wydarzyć. Okazuje się bowiem, że jeszcze jako nastolatka, siatkarka nie ograniczała się tylko do dyscypliny, którą ostatecznie wybrała. Równie dobrze mogła zostać piłkarką.
Dziś jest jedną z najważniejszych siatkarek w kadrze. Magdalena Stysiak mogła nigdy nie zostać siatkarką
- Magda nie potrafiła wysiedzieć w domu. Wracała ze szkoły, szybko odrabiała lekcje i biegła na boisko, by rywalizować z chłopakami. Często grała z nimi w piłkę nożną. Oni byli od niej starsi o dwa, trzy, czasami cztery lata, ale nie odstawała. Często stała na bramce, a kiedy grała w polu, to najczęściej w ataku. Lubiła strzelać gole - opowiadał w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" w 2020 roku jej brat Tomasz.
Rywalizacja ze starszymi chłopakami nie onieśmielała młodej Stysiak, a wręcz przeciwnie. - Gdyby w Polsce piłka nożna kobiet była lepiej rozwinięta, to kto wie, co by córka wybrała - dodała jej mama Mariola.
Ostatecznie Stysiak nie poszła w ślady Ewy Pajor i postawiła na siatkówkę. Z tą dyscypliną również wiąże się ciekawa historia, bowiem Magdalena do spółki z bratem (mierzy 208 cm), potrafili długie godziny odbijać piłkę, przez co ich ojciec zbudował im pełnowymiarowe boisko. Do siatkówki zachęcił ją zresztą jej brat.
Rodzeństwo Stysiaków tak dobrze się rozumiało, że w wakacje organizowali specjalne mecze "Stysiaki kontra reszta Turowa" - Magdalena i Tomek po jednej stronie, a po drugiej 5-10 przeciwników. Pomimo przewagi liczebnej, przyszła siatkarka i jej brat bez problemu wygrywali.
Z perspektywy czasu doskonale widać, że Magdalena Stysiak wybrała słusznie i może podziękować swojemu bratu za to, że zaraził ją pasją do siatkówki.