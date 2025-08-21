Pomimo młodego wieku i zaledwie 25-ciu lat, Magdalena Stysiak jest jedną z najważniejszych i najbardziej utytułowanych reprezentantek Polski w kadrze Stefano Lavariniego. Urodzona w Turowie, w województwie łódzkim zawodniczka, z reprezentacją sięgnęła po trzy brązowe medale Ligi Narodów, a jej kariera klubowa jest jeszcze okazalsza - m.in. mistrzostwo i wicemistrzostwo Turcji, Puchar i Superpuchar Turcji, czy wicemistrzostwo Włoch i Polski.

Trudno wyobrazić sobie, że to wszystko mogłoby się nie wydarzyć, a Magdalena Stysiak mogłaby nie stanowić o sile żeńskiej reprezentacji Polski, ale faktycznie tak mogło się wydarzyć. Okazuje się bowiem, że jeszcze jako nastolatka, siatkarka nie ograniczała się tylko do dyscypliny, którą ostatecznie wybrała. Równie dobrze mogła zostać piłkarką.

Dziś jest jedną z najważniejszych siatkarek w kadrze. Magdalena Stysiak mogła nigdy nie zostać siatkarką

- Magda nie potrafiła wysiedzieć w domu. Wracała ze szkoły, szybko odrabiała lekcje i biegła na boisko, by rywalizować z chłopakami. Często grała z nimi w piłkę nożną. Oni byli od niej starsi o dwa, trzy, czasami cztery lata, ale nie odstawała. Często stała na bramce, a kiedy grała w polu, to najczęściej w ataku. Lubiła strzelać gole - opowiadał w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" w 2020 roku jej brat Tomasz.

Carlos Alcaraz: To nie jest sposób, w jaki chciałbym wygrać turniej. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Rywalizacja ze starszymi chłopakami nie onieśmielała młodej Stysiak, a wręcz przeciwnie. - Gdyby w Polsce piłka nożna kobiet była lepiej rozwinięta, to kto wie, co by córka wybrała - dodała jej mama Mariola.

Ostatecznie Stysiak nie poszła w ślady Ewy Pajor i postawiła na siatkówkę. Z tą dyscypliną również wiąże się ciekawa historia, bowiem Magdalena do spółki z bratem (mierzy 208 cm), potrafili długie godziny odbijać piłkę, przez co ich ojciec zbudował im pełnowymiarowe boisko. Do siatkówki zachęcił ją zresztą jej brat.

Rodzeństwo Stysiaków tak dobrze się rozumiało, że w wakacje organizowali specjalne mecze "Stysiaki kontra reszta Turowa" - Magdalena i Tomek po jednej stronie, a po drugiej 5-10 przeciwników. Pomimo przewagi liczebnej, przyszła siatkarka i jej brat bez problemu wygrywali.

Z perspektywy czasu doskonale widać, że Magdalena Stysiak wybrała słusznie i może podziękować swojemu bratu za to, że zaraził ją pasją do siatkówki.

Magdalena Stysiak AA/ABACA/Abaca/East News East News

Trener Stefano Lavarini i Magdalena Stysiak AFP

Magdalena Stysiak (w środku). Po lewej Magdalena Jurczyk, a po prawej Paulina Damaske Marcin Golba/Nur Photo AFP