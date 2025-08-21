Liczby nie kłamią, Falubaz może czuć spokój. Rywal jest bezsilny

Zielonogórzanie mieli w tym roku inne marzenia i cele. Miała być walka o medale, a jest walka o utrzymanie. Jeśli klub wygra dwumecz z ROW-em zapewni sobie spokój i nie będzie musiał martwić się o spadek. Wydaje się, że dla Falubazu nie ma prawa wydarzyć się nic złego. Są w tym roku o wiele lepszą drużyną, a historia stoi za nimi murem.

Falubaz utrzyma się bez problemu. Statystyka dla ROW-u jest brutalna

To Falubaz jest zdecydowanym faworytem tego dwumeczu. W rundzie zasadniczej pokonali u siebie ROW w stosunku 48:42, zaś na wyjeździe rozgromili ich wynikiem 53:36. To ogromna przewaga, choć od tego czasu trochę się zmieniło. W tak świetnej formie nie jest już Przemysław Pawlicki, ale po stronie rybniczan błysku z początku roku nie ma już Rohan Tungate.

Statystyka i historia dla ROW-u jest jednak brutalna. Ostatnie 10 spotkań skończyło się zwycięstwem Falubazu. W 2018 roku w barażach udało się zremisować rybnickiej drużynie, a ostatnie zwycięstwo zanotowali w 2016 roku. To oznacza, że seria Falubazu bez porażki z ROW-em wynosi aż 14 spotkań. Na samym starcie daje to sporą mentalną przewagę.

Dwumecz pożegnań. To będzie dla nich ostatni mecz w barwach Falubazu?

Jeśli Falubaz pokona ROW w dwumeczu, to zakończy sezon w PGE Ekstralidze. Wszystko wskazuje, że będzie to oznaczać również koniec przygody Jarosława Hampela i Rasmusa Jensena w zielonogórskim klubie. Dla tej dwójki to nie był udany sezon, oczekiwano lepszej postawy. To także jest przyczyna, dlaczego nie ma awansu do fazy play-off.

Nowymi zawodnikami drużyny mają zostać Dominik Kubera oraz Andrzej Lebiediew. Na papierze wydaje się, że są to ogromne wzmocnienia. To także dobra wiadomość dla Lebiediewa, który jest ofensywnym żużlowcem, lubiącym się ścigać. Tor w Zielonej Górze daje o wiele więcej możliwości do wyprzedzania, aniżeli w Gorzowie Wielkopolskim.