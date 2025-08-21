Była 10:00. Nagle FC Barcelona zakomunikowała ws. Lewandowskiego

FC Barcelona rozpoczęła sezon La Liga od wygranej 3:0 z RCD Mallorcą. Niestety, bez Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego w składzie. Pierwszy leczy kontuzję, drugi jeszcze nie został zarejestrowany przez klub.

A co ze zdrowiem Roberta Lewandowskiego? Polak doznał kontuzji mięśniowej na treningu 8 sierpnia. Pierwotne przewidywania nie napawały optymizmem, bowiem mówiono nawet o tym, że "Lewy" może opuścić wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Kolejne prognozy uspokoiły kibiców, bowiem przewidywały, że Lewandowski wróci na drugą kolejkę La Liga. Dziennikarz Interii Przemysław Langier potwierdza, że polski napastnik będzie gotowy na starcie z Levante. O tym, czy zagra, zdecyduje jednak trener Hansi Flick, który do wyboru ma również Ferrana Torresa. Hiszpan wpisał się na listę strzelców w pierwszym meczu sezonu, pokazując, że jest w stanie rywalizować z samym "Lewym".

Robert Lewandowski obchodzi 37. urodziny

Robert Lewandowski to zawodnik niezwykle doświadczony piłkarsko. Na najwyższym poziomie gra już od 15 lat, kiedy to w 2010 roku przeszedł do Borussii Dortmund. O Lewandowskim głośniej zrobiło się w momencie, w którym wbił Realowi Madryt 4 gole w jednym półfinałowym meczu Ligi Mistrzów. Później, od 2014 do 2022 roku dumnie reprezentował barwy Bayernu Monachium, stając się drugim najlepszym strzelcem w historii klubu z Bawarii. Od 2022 roku gra dla FC Barcelony i nadal pisze swoją historię.

Na chwilę obecną "Lewy" w 147 meczach strzelił dla Dumy Katalonii 101 goli i zaliczył 20 asyst. W swoim premierowym sezonie na Camp Nou został królem strzelców La Liga. Teraz rozpoczął swoją czwartą kampanię w bordowo-granatowych barwach. A dziś Robert Lewandowski obchodzi swoje 37. urodziny.

FC Barcelona zakomunikowała ws. Lewandowskiego

Z tej okazji, na oficjalnym profilu FC Barcelony w mediach społecznościowych pojawiła się publikacja. Równo o godz. 10:00, w dzień urodzin Polaka, pojawiło się zdjęcie Lewandowskiego, który trzyma cyferki 3 i 7. Te oczywiście oznaczają liczbę "37". Pod fotografią pojawił się podpis:

Wszystkiego najlepszego, @_rl9

Rozwiń

Robert Lewandowski jest obecnie 18. najlepszym strzelcem w historii FC Barcelony. Już niedługo może wskoczyć na wyższą pozycję, bowiem w zasięgu są: Neymar, Eulogio Martínez i Evaristo de Macedo (po 105 trafień), a później José Antonio Zaldúa (106 goli) czy Luis Enrique (108 bramek).

RCD Mallorca - FC Barcelona skrót meczu [WIDEO] Eleven Sports Eleven Sports

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Robert Lewandowski i Lamine Yamal Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski Jose Breton East News