Legendarny Evander Holyfield, jedyny w historii czterokrotny mistrz świata wagi ciężkiej, wierzy, że Andy Ruiz Jr (33-1, 22 KO) po raz drugi pokona Anthony'ego Joshuę (22-1, 21 KO) i utrzyma pasy IBF/WBA/WBO królewskiej kategorii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Andy Ruiz: Joshua nie potrafi boksować. Wideo © 2019 Associated Press

Rewanż mógłby się odbyć 30 listopada w Nowym Jorku bądź 14 grudnia na Principality Stadium w Cardiff. W ciągu kilkudziesięciu godzin powinniśmy poznać już szczegóły.

Reklama

Co ciekawe wojownik z Atlanty pod koniec swojej kariery - na przełomie 2010 i 2011 roku, korzystał z pomocy Meksykanina i miał okazję z nim sparować. Chwalił bardzo szybkość jego rąk. Dobrze go poznał i jest zdania, że po raz drugi zaskoczy angielskiego gladiatora.

- Pierwsza walka pomiędzy nimi pokazała, że ten kto w siebie naprawdę wierzy, może osiągać sukcesy. W drugiej walce dużo będzie zależało od Joshuy, czy poradzi sobie z presją ze strony Andy'ego. Bo Ruiz zrobi z tego powtórkę i zaboksuje w ten sam sposób. Znów usiądzie na Joshuę, który nie był w najwyższej formie w czerwcu. Jeśli chce odzyskać tytuły, to z pewnością będzie musiał być gotowym na presję ze strony Andy'ego. Wierzę, że Ruiz przywiezie do domu pasy i obroni tytuł mistrzowski. On wyjdzie do tej walki bez strachu, podejmie ryzyko, a to może być klucz do sukcesu - uważa Holyfield.

Poniżej przypominamy urywki sparingu Evandera z Andym.