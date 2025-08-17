Wynik meczu Świątek znany przed rozpoczęciem. Klątwa półfinału, to będzie kluczowe

Iga Świątek potwierdza, że dobrze czuje się na twardych kortach w Cincinnati. Polka w drodze do półfinału pokonała Anastazję Potapową, Soranę Cirsteę i Annę Kalinską. 24-latka dotarła do tego etapu turnieju trzeci raz z rzędu, ale jeszcze nigdy nie awansowała do finału. Jej rywalką w niedzielny wieczór będzie Jelena Rybakina, która w ćwierćfinale wyeliminowała Arynę Sabalenkę.

Polka i Kazaszka mierzyły się ze sobą dziewięciokrotnie. Pięć spotkań wygrała Świątek, w tym trzy w 2025 roku: w United Cup, WTA Doha i French Open. Ostatni pojedynek w Paryżu był niezwykle dramatyczny, w Kazaszka sprawiła Idze Świątek wiele kłopotów. Renomowany serwis tennis.com podzielił się swoimi przewidywaniami na czwarty mecz Świątek i Rybakiny w 2025 roku.

Szybsze, twarde korty lepiej pasują do gry Rybakiny. Pokonała ona Świątek cztery razy, a dwa z tych zwycięstw odniosła na ulubionej nawierzchni Polki, ziemnej. Mając to na uwadze, Rybakina powinna mieć pewność siebie, której potrzebuje, aby wygrać ten mecz

Dziennikarze serwisu wskazali więc na Rybakinę, która w wielkim finale miałaby zmierzyć się z Jasmine Paolini. - Na wszystkich nawierzchniach Paolini jest lepszą zawodniczką niż Kudiermietowa i ma większe doświadczenie w najważniejszych turniejach. Nie ma oczywistego powodu, by wybrać którąkolwiek z nich. Stawiamy jednak na Paolini - piszą dziennikarze.

Mecz Świątek - Rybakina rozpocznie się w niedzielę (17 sierpnia) o godz. 19:00. Relację tekstową będzie można śledzić w serwisie Interia Sport. Po Polce i Kazaszce na korcie pojawią się Włoszka i Rosjanka.

Iga Świątek Mark Lyons PAP/EPA

Iga Świątek rywalizowała z Anastazją Potapową o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Cincinnati MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP AFP

Iga Świątek rywalizowała z Clarą Tauson o awans do ćwierćfinału WTA 1000 w Montrealu Minas Panagiotakis AFP

Iga Świątek - Elina Switolina 7:6 (5), 6:3. Skrót meczu. WIDEO AP © 2025 Associated Press