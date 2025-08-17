Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wynik meczu Świątek znany przed rozpoczęciem. Klątwa półfinału, to będzie kluczowe

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Iga Świątek w niedzielny wieczór powalczy o finał turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka skrzyżuje rakiety z Jeleną Rybakiną, którą pokonała już trzykrotnie w 2025 roku. Czy zrobi to po raz czwarty i pierwszy raz w swojej karierze zagra w finale turnieju na twardych kortach w stanie Ohio? Dziennikarze serwisu tennis.com wskazali faworytkę. Byli bezwzględni.

Iga Świątek zagra z Jeleną Rybakiną o finał turnieju w Cincinnati
Iga Świątek zagra z Jeleną Rybakiną o finał turnieju w CincinnatiJASON WHITMANAFP

Iga Świątek potwierdza, że dobrze czuje się na twardych kortach w Cincinnati. Polka w drodze do półfinału pokonała Anastazję Potapową, Soranę Cirsteę i Annę Kalinską. 24-latka dotarła do tego etapu turnieju trzeci raz z rzędu, ale jeszcze nigdy nie awansowała do finału. Jej rywalką w niedzielny wieczór będzie Jelena Rybakina, która w ćwierćfinale wyeliminowała Arynę Sabalenkę.

Polka i Kazaszka mierzyły się ze sobą dziewięciokrotnie. Pięć spotkań wygrała Świątek, w tym trzy w 2025 roku: w United Cup, WTA Doha i French Open. Ostatni pojedynek w Paryżu był niezwykle dramatyczny, w Kazaszka sprawiła Idze Świątek wiele kłopotów. Renomowany serwis tennis.com podzielił się swoimi przewidywaniami na czwarty mecz Świątek i Rybakiny w 2025 roku.

Szybsze, twarde korty lepiej pasują do gry Rybakiny. Pokonała ona Świątek cztery razy, a dwa z tych zwycięstw odniosła na ulubionej nawierzchni Polki, ziemnej. Mając to na uwadze, Rybakina powinna mieć pewność siebie, której potrzebuje, aby wygrać ten mecz 
ocenia serwis tennis.com.

Dziennikarze serwisu wskazali więc na Rybakinę, która w wielkim finale miałaby zmierzyć się z Jasmine Paolini. - Na wszystkich nawierzchniach Paolini jest lepszą zawodniczką niż Kudiermietowa i ma większe doświadczenie w najważniejszych turniejach. Nie ma oczywistego powodu, by wybrać którąkolwiek z nich. Stawiamy jednak na Paolini - piszą dziennikarze.

Mecz Świątek - Rybakina rozpocznie się w niedzielę (17 sierpnia) o godz. 19:00. Relację tekstową będzie można śledzić w serwisie Interia Sport. Po Polce i Kazaszce na korcie pojawią się Włoszka i Rosjanka.

Tenisistka w jasnej koszulce i czapce grająca podczas meczu, koncentrująca się na uderzeniu lecącej piłki rakietą.
Iga ŚwiątekMark LyonsPAP/EPA
Tenisistka przygotowująca się do odbicia piłki, trzyma rakietę oburącz, ubrana w sportowy strój i czapkę, skupiona na grze, tło rozmazane z widocznymi elementami kortu.
Iga Świątek rywalizowała z Anastazją Potapową o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w CincinnatiMINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFPAFP
Tenisistka w stroju sportowym gestykuluje podczas meczu na korcie, na tle zamazanych trybun.
Iga Świątek rywalizowała z Clarą Tauson o awans do ćwierćfinału WTA 1000 w MontrealuMinas PanagiotakisAFP
Iga Świątek - Elina Switolina 7:6 (5), 6:3. Skrót meczu. WIDEOAP© 2025 Associated Press
