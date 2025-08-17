Świątek ponownie wywołana do tablicy, mocne słowa w jej kierunku. Nadeszła odpowiedź

Bardzo dobrze podczas aktualnie trwającego turnieju WTA 1000 w Cincinnati spisuję się Iga Świątek. Ta w piątek pokonała w ćwierćfinale w dwóch setach Annę Kalinską, dzięki czemu awansowała już do półfinału zmagań. Co ciekawe, spotkanie rozpoczęło się o 11:00 czasu lokalnego (19:00 czasu polskiego), co wywołało sporo emocji, szczególnie u rywalki Polki. Ta za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazała, że tak wczesna godzina była dla niej bardzo niekorzystna.

- Po meczu z Aleksandrową wróciłam do domu o godzinie 2.40 i położyłam się spać o 4. Trochę pospałam i poszłam na kort potrenować. Po czym dostaję harmonogram, że jutro o godzinie 11 mam mecz. Jak organizatorzy turnieju oraz WTA oczekują, że będę w stanie się regenerować i stale zmieniać swój rytm snu, który jest jednym z najważniejszych elementów regeneracji? Wydaje się to trochę jednostronne - napisała.

W tym temacie już jakiś czas temu wypowiedział się Brad Gilbert, który na platformie X opublikował bardzo wymowny wpis, w którym kolejny raz zaczepia sześciokrotną zwyciężczynię turniejów wielkoszlemowych. Jakiś czas temu sugerował także, że Polka podczas Wimbledonu nie mierzyła się z żadną klasową rywalką.

- Nie musisz nawet patrzeć na harmonogram, by wiedzieć, że Iga zagra o 11. Zastanawiam się, czy jej zespół poprosił o to czy po prostu zdarza się to często - skomentował.

Rick Micci broni Świątek, jasny przekaz

Ze słowami Gilberda nie zgodził się były szkoleniowiec Sereny Williams, Rick Micci. Ten odpowiedział w jednoznaczny sposób, odpowiadając, że 24-latka nie ma nic wspólnego z ustalaniem harmonogramu.

- To nie Iga wylosowała, z kim zagra na Wimbledonie. To nie ona ustala harmonogram gier w Cincinnati. Trenerzy muszą się skupić na braku wymówek i treningu zamiast na gadaniu i narzekaniu - czytamy we wpisie.

W niedzielę Iga Świątek zagra o finał zmagań w Cincinnati. Jej rywalką będzie Jelena Rybakina. Spotkanie rozpocznie się o 11:00 czasu lokalnego (19:00 czasu polskiego). Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

