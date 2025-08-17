Polski klub szykuje sensacyjny transfer. Tego nikt się nie spodziewał

Unia Tarnów nie daje za wygraną, jeśli chodzi o walkę o utrzymanie na zapleczu PGE Ekstraligi. Klub dostał w ostatnich dniach mocny cios w postaci odejścia Mateja Zagara, który rozwiązał kontrakt i podpisał nową umowę z Orłem Łódź. Władze beniaminka błyskawicznie ruszyły na transferowe łowy. Znamy nazwiska.

Tych zawodników monitoruje Unia Tarnów

W orbicie zainteresowań tarnowskiego klubu znaleźli się Lewis Kerr, Andriej Karpow oraz Rasmus Karlsson. Każdy z tych zawodników ma inne zalety. Pierwszy z nich regularnie jeździ w lidze angielskiej, w której radzi sobie naprawdę dobrze. Podpisując kontrakt w Tarnowie, musiałby szybko dopasować się do zupełnie innych obiektów, bo tory w Polsce są zdecydowanie dłuższe niż te na Wyspach.

Karpow to z kolei znane w żużlu nazwisko, choć ostatnio regularnie nie startował. Kilka lat temu jeździł jednak na poziomie PGE Ekstraligi. Ukrainiec podobno jest chętny, aby podjąć rękawice i być może wkrótce będzie trenował w Tarnowie.

Ostatni z grona kandydatów jest najmłodszy, ale też chyba najbardziej perspektywiczny. Karlsson ma zaledwie 16 lat, choć już może pochwalić się świetnymi występami na poziomie szwedzkiej Elitserien. Jego kandydaturę władzom Unii polecać miał Krzysztof Cegielski. Unia sporo musiałaby zaryzykować, ale na ma też dużo do wygrania. Przypomnijmy, że w tym roku gwiazdą 2. Metalkas Ekstraligi jest również 16-letni Radosław Kowalski.

W Tarnowie nie porzucili nadziei związanych z utrzymaniem

Z naszych informacji wynika, że władze Unii długo walczyły o zatrzymanie Mateja Zagara, ale gdy Słoweniec nie dał się przekonać do zmiany decyzji, to nikt nie załamał rąk i w zespole beniaminka ciągle jest nadzieja na zakończenie sezonu happyendem.

Najbliższe dni będą w Tarnowie gorące. Unia, aby zrealizować swoje cele transferowe, będzie musiała najpierw otrzymać zgodę od władz Ekstraligi Żużlowej, w związku z posiadaniem licencji nadzorowanej. Wydaje się jednak, że nie powinno być z tym większych problemów. Unia jest więc ciągle w grze.

Stanisław Burza Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Matej Zagar i Stanisław Burza Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Timo Lahti w rozmowie z Matejem Zegarem Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński