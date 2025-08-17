Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zalewski dopiero co trafił do Interu, a tu takie wieści. Jest oferta, to byłby hit

Zimą tego roku Nicola Zalewski trafił na wypożyczenie do Interu. Latem mediolańczycy zdecydowali się na definitywne wykupienie naszego kadrowicza z AS Romy. Niewykluczone, że lider reprezentacji Polski nie zagości w drużynie Cristiana Chivu na długo. A to dlatego, że po 23-latka zgłosił się inny gigant Serie A, o czym poinformował Fabrizio Romano.

Nicola Zalewski to wychowanek AS Romy. W drużynie z Rzymu łącznie rozegrał 123 spotkania, w których strzelił dwa gole i zanotował dziewięć asyst. 1 lutego br. polski wahadłowy trafił na wypożyczenie do Interu Mediolan, gdzie od razu zabłysnął.

Już w pierwszym spotkaniu po zmianie barw Zalewski zanotował asystę na wagę remisu 1:1 w derbowym meczu z Milanem. Wiosną trafił do siatki w spotkaniu z Torino. Polak w Interze spisał się na tyle dobrze, że latem klub zdecydował się na wykupienie go za nieco ponad sześć milionów euro.

Reprezentant Polski rozchwytywany we Włoszech. Chce go inny gigant

Do tej pory Nicola Zalewski zakładał koszulkę Interu łącznie 17 razy. Jak się okazuje, liczba jego występów w mediolańskiej drużynie lada moment może się zatrzymać. A to dlatego, że ściągnięciem 23-latka mocno interesuje się Atalanta Bergamo.

Informacje te w niedzielę potwierdził Fabrizio Romano. Wynika z nich, że oferta "już leży na stole". Atalanta proponuje Interowi za polskiego zawodnika 16 milionów euro. "Inter i Atalanta prowadzą negocjacje, aby sfinalizować transakcję jak najszybciej" - napisał włoski dziennikarz.

W poprzednim sezonie ekipa z Bergamo zajęła trzecie miejsce. Jesienią przystąpi do rywalizacji w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Zespół od tego sezonu przejął Ivan Jurić. Wcześniej przez dziewięć lat Atalanta była prowadzona przez Gian Piero Gasperiniego, który odszedł do Romy.

Na lewym wahadle w Atalancie występują m.in. Lorenzo Bernasconi i Davide Zappacosta. Być może niebawem będą to rywale Nicoli Zalewskiego w walce o pierwszy skład. Jeśli transakcja faktycznie zostałaby sfinalizowana, Inter zarobiłby kilka milionów na Polaku w zaledwie pół roku. "Rozmowy postępują" - pisze Romano w mediach społecznościowych.

