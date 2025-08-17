W skrócie Polki odniosły historyczny sukces w Letnim Grand Prix w Wiśle, Anna Twardosz zajęła 5. miejsce, a Pola Bełowska była 10.

Anna Twardosz zanotowała najlepszy wynik w historii polskich skoków narciarskich kobiet, przechodząc przemianę zarówno fizyczną, jak i mentalną.

Trener Marcin Bachleda nie krył wzruszenia po wyczynie zawodniczek, dla których był to największy sukces w karierze.

Kilka lat temu kibice skoków narciarskich mieli powody do radości za sprawą Kingi Rajdy i Kamili Karpiel. Obie notowały znakomite wyniki w Pucharze Świata i mistrzostwach świata, ale od pewnego czasu już nie skaczą, choć ta druga wróciła do treningów.

Polską kadrę kobiet trzeba było budować niemalże od początku. Przez pewien czas nieźle rokował Nicole Konderla. Z problemami z wagą mierzyła się Anna Twardosz, a pierwsze kroki w wielkim świecie skoków zaczynała dopiero stawiać Pola Bełtowska.

Najlepszy występ Polki w historii skoków narciarskich. Mamy liderkę

Teraz na liderkę kadry wyrosła Twardosz. 24-latka właśnie zanotowała najlepszy występ w historii kobiecych skoków w Polsce. Zajęła piąte miejsce w zawodach przeprowadzonych w formacie "High Five", czyli takich, w których o wynikach decydował jeden finałowy skok po wcześniejszym przebrnięciu fazy grupowej.

Do tej pory najlepszym rezultatem polskiej skoczkini w historii była szósta lokata Rajdy w LGP we Frensztacie w 2020 roku. Do niej także należy najlepszy wynik zimą. Także w 2020 roku była szósta w Oberstdorfie.

Jestem niesamowicie zadowolona. Cieszę się, że moje skoki wyglądają tak dobrze. Przyjemnie się je ogląda. Utrzymałam też nerwy na wodzy. Nie zestresowałam się dzięki temu wskoczyłam do czołowej piątki

Wielka przemiana Anny Twardosz, teraz celem podium

To zawodniczka, która przeszła wielką ewolucję. W pewnym momencie zrozumiała też, że musi sobie poradzić z wagą. Dla niej to było bardzo trudne, musiała się bardzo poświęcić, ale teraz ma satysfakcję.

- Wiele się zmieniło u mnie w ostatnich latach. Przede wszystkim jednak wrzuciłam na luz i skaczę bez większej spiny. Dzięki temu skoki zaczęły mnie cieszyć. Można powiedzieć, że nawet mocno się zafiksowałam. Na ten moment osiągnęłam życiowy sukces, ale chcę więcej. Warto było się tak poświęcić. Nie zmieniłabym nic w swoim podejściu - przyznała.

Twardosz jeszcze kilka tygodni temu borykała się z kontuzją kolana. Nie skakała zbyt wiele. Miała przerwę od skoczni. Kiedy jednak na nią wróciła, to zobaczyliśmy odmienioną zawodniczkę. Najpierw z wielką przewagą została mistrzynią Polski, a teraz błyszczy w Letnim Grand Prix. Co rusz bije rekordy życiowe. W Courchevel była dziewiąta, a w Wiśle poprawiła to osiągnięcie. W sobotę była siódma, a w niedzielę - piąta. W klasyfikacji generalnej LGP zajmuje dziewiąte miejsce.

- Myślę, że ten uraz paradoksalnie mi pomógł. Nie skakałam przez miesiąc. Bardziej skupiłam się na treningu na sucho. Wzmocniłam w tym czasie te mięśnie, których mi brakowało. Głowa też nieco odpoczęła. Teraz w Wiśle nabrałam baku pewności siebie, choć jeszcze go nie zapełniłam - powiedziała skoczkini AZS AWF Katowice.

Czuję, że jestem coraz bliżej podium. Nie ukrywam, że buzuje we mnie adrenalina. Już bym je chciała mieć, ale jednak w tym sporcie trzeba być cierpliwym. Może w Rasnovie uda się tam wskoczyć. Bardzo lubię tę skocznię

Z Wisły - Tomasz Kalemba, Interia Sport

