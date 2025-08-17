Rezultat Anny Twardosz jest najlepszym wynikiem w historii polskich skoków narciarskich kobiet. Nie dziwi zatem fakt, że u Marcina Bachledy, trenera kadry kobiet, buzowały wielkie emocje.

Były skoczek narciarski, który przejmował całkowicie rozbitą kadrę po Haraldzie Rodlauerze, podejmował się z misji niemożliwej. Wraz ze swoim asystentem Stefanem Hulą dokonali jednak rzeczy wielkiej. Odrodzili skoki narciarskie kobiet w naszym kraju.

Odrodzenie kobiecych skoków w Polsce, wielkie emocje trenera Marcina Bachledy

Wyniki Polek w Letnim Grand Prix nie są dziełem przypadku. To efekt ciężkiej pracy, ale też zaufania ze strony PZN do tej dwójki trenerów.

Nie dziwi zatem fakt, że Bachleda przyjmował gratulacje od wielu zagranicznych ekip. Kiedy dotarł do strefy wywiadów, był czerwony z emocji, a w oczach kręciły się łzy. Ścisnęło go też za gardło. To dla "Diabła" była - jak na razie - najprzyjemniejsza chwila w trenerskiej karierze.

Jestem wzruszony. Zeszło mi ciśnienie i może stąd taka reakcja. Dziewczyny wykonały jednak niesamowitą robotę. Nie ukrywam, że pozytywnie zaskoczyły mnie w Wiśle. Zmobilizowały się oddawały naprawdę bardzo dobre skoki

- Dziewczyny zrozumiały, że stać je na skakanie do "10". Nie mogą się jednak denerwować, tylko muszą skakać swoje, a wtedy będzie coraz lepiej. Mamy jednak jeszcze wiele pracy przed sobą, a dziewczyny wciąż mają wielkie rezerwy. Zwłaszcza w locie i telemarku - dodał.

Bachleda uspokoił polskich skoczków

Trener kadry zapowiedział, że jego zawodniczki wystąpią we wszystkich konkursach LGP. Dzięki tym dobrym startom nasze panie przybliżają się do występu w zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

To ważne też w kontekście rywalizacji olimpijskiej w mikście. Teraz nasze panie nie odstają od najlepszych zawodniczek. Dzięki temu będzie szansa na walkę o wysokie miejsce w tej konkurencji.

- Myślę, że skoczkowie nie muszą się martwić o igrzyska. Będziemy robić wszystko, by jak najlepiej przygotować się do startu w mikście - zapewnił "Diabeł".

Z Wisły - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Pola Bełtowska Tadeusz Mieczyński/PZN materiały prasowe

Trener Stefan Hula z Anną Twardosz Tadeusz Mieczyński/PZN materiały prasowe

Anna Twardosz i Nicole Konderla Pawel Murzyn East News