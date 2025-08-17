Rosyjscy sportowy tylko na to czekali, nagle pada wyznanie. Trump i Putin bezwzględni

Od marca 2022 roku trwa rosyjska agresja na Ukrainie. Ta od razu przerodziła się w wojnę i trwa do dziś. Wobec takich wydarzeń na świecie zdecydowana większość światowych federacji sportowych takich, jak FIFA czy FIVB podjęła decyzję o zawieszeniu rosyjskich sportowców, a to oznacza, że nie mogą startować w zawodach najwyższej rangi.

Decyzja ta podtrzymywana jest aż do dziś, co budzi w Rosji sporo emocji, a także jest powodem do wielu dyskusji i rozmów. W środowisku głośno było o piątkowym spotkaniu prezydenta USA, Donalda Trumpa i prezydenta Rosji, Władimira Putina.

Choć bez wątpienia tematem rozmów numer jeden była wojna na Ukrainie wielu liczyło, że przedstawiciele tych dwóch państw podejmą również kwestię np. sportu. Szczególnie atmosferę przed spotkaniem podkręcał Aleksandr Owieczkin, czyli były zawodnik znanej na cały świat hokejowej ligi NHL.

Jak przyznał jakiś czas temu w rozmowie z portalem sports.ru, zarówno Rosja, jak i Stany uwielbiają hokej, co oznaczało, że liczył na kilka słów w tej kwestii.

Rzecznik prasowy zdradził, już wszystko wiadomo

Finalnie głos w tej sprawie zabrał rzecznik prasowy prezydenta Rosji, Dimitrij Pieskow. Ten został zapytany wprost przez dziennikarzy sport-express.ru, czy podczas rozmowy była poruszana sprawa dot. powrotu rosyjskich sportowców do rywalizacji. Ten odparł bardzo jednoznacznie. - Nie - powiedział.

Oznacza to, że sprawa tamtejszych sportowców pozostaje bez zmian. Niewiele wskazuje, że sytuacja w najbliższej przyszłości ulegnie zmianie.

Donald Trump i Władimir Putin w czasie spotkania w 2019 roku Brendan Smialowski AFP

Władimir Putin Gavriil GRIGOROV/POOL AFP

Donald Trump ALLISON ROBBERT AFP