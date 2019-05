Rosjanin Artur Beterbijew (14-0, 14 KO), mistrz IBF wagi półciężkiej mówił dziś o walkach z pozostałymi mistrzami tej kategorii - w tym z rodakiem Dmitrijem Biwołem (16-0, 11 KO), mistrzem WBA. Problem w tym, że Biwoł walczy na platformie DAZN, a Beterbijew promowany jest przez ''wrogą'' grupę Top Rank Boba Aruma. Ludzi Biwoła bardziej interesuje w tej chwili walka z Marcusem Browne'em (23-0, 16 KO).

Zdjęcie Dmitrij Biwoł (z lewej) /Getty Images

- Walka z Beterbijewem jest w tym momencie mało prawdopodobna. Nie będzie raczej brany pod uwagę, jako mój przeciwnik, w nadchodzącym pojedynku. Czekamy na decyzję WBA w sprawie Marcusa Browne'a, który jest obowiązkowym pretendentem - powiedział Biwoł.

Do walki Marcusa Browne'a z Jeanem Pascalem ma dojść 29 czerwca w Houston. Stawką jest tytuł tymczasowego mistrza świata WBA, który Browne wywalczył w styczniu tego roku, pokonując Badou Jacka. Problemem, jeśli chodzi o Browne'a w kontekście walki z Biwołem, jest to, że Amerykanin nie ma kontraktu z DAZN i występuje głównie w Fox i Showtime w ramach projektu PBC. Mówi się jednak, że bliżej jest mu do Biwoła niż Beterbijewowi, który walczy w tej chwili na ESPN.

Ostatnia walka Biwoła to marcowe, jednogłośne zwycięstwo nad Joe Smithem juniorem. Był to debiut Dimitrija w DAZN i wypadł on całkiem okazale, choć Rosjanin nie zdołał odprawić przed czasem pogromcy Bernarda Hopkinsa i Andrzeja Fonfary.