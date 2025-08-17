Spotkanie z Finlandią prowadzili polscy eksportowi arbitrzy. Wojciech Liszka, Michał Proc i Bartłomiej Kucharski będą sędziami podczas mistrzostw Europy. Oni prowadzili w Sosnowcu spotkania z Gruzją i niedzielne z Finlandią. Liszka to jeden z najbardziej utytułowanych arbitrów na świecie - był sędzia np. podczas finału igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Do kontrowersyjnej sytuacji doszło w 23. minucie. Wtedy Kamil Łączyński powstrzymał Edona Maxhuniego. Sędziowie uznali, że popełnił faul. Polak nie pogodził się z decyzją, miał pretensje do Liszki i za chwilę został ukarany przewinieniem technicznym. W sukurs koledze przyszedł Aleksander Balcerowski i też odgwizdano mu faul techniczny. Wtedy na boisko wkroczył trener Milicić. Nie wiadomo, czy coś powiedział do sędziów, ale został zdyskwalifikowany.

W tym momencie Polacy przegrywali 46:53. Finowie dostali cztery rzut wolne, które wykorzystał Lauri Markkanen. Za chwilę był jeszcze faulowany i przewaga rywali urosła do 12 punktów. Nie udało się Polakom jej zniwelować i przegrali dziewięcioma punktami.

Po meczu o tę sytuację zapytaliśmy Łączyńskiego. - To już trzeba pana Liszki spytać i pana Proca, oni są odpowiedzialni. W mojej ocenie nie powinniśmy mieć ani jednego faulu technicznego - stwierdził reprezentant Polski. - Mocne słowa? Nie, pan Liszka kulturalnie się do nas odzywał.

Trener Milicić stwierdził, że w żaden sposób nie obraził arbitrów. - Nic, nie powiedziałem, nikogo nie dotknąłem. Wygląda na to, że dostałem dyskwalifikację za wejście na boisko. Sędziowie nie do końca rozumieją, po co są tutaj. To jest naprawdę żenujące. Ten mecz był nie po to, żeby sędziów promować, ale żebyśmy grali w koszykówkę.

Mateusz Ponitka: - Wydaje mi się, że każdy powinien spojrzeć w lustro. Zarówno zawodnicy obu drużyn, trenerzy, jak i sędziowie, którzy prowadzą mecz. Gramy po to, by wygrać, choćby dla publiczności. W momencie, kiedy spotkanie było na styku, rywal dostaje cztery rzuty wolne i potem już trudno nam nawiązać walkę z naprawdę dobrym zespołem, a do tego zwykle dla nas niewygodnym.

