Unia Leszno przegrywa w Rzeszowie. Skandal wisiał w powietrzu

Gorąco zrobiło się na kilka godzin przed meczem w Rzeszowie. Goście z Leszna mieli wyraźne zastrzeżenia do stanu nawierzchni. Następnie zlecono prace torowe, a gospodarze na szczęście uwinęli się w czasie i mecz rozpoczął się o planowanej godzinie.

Niecodzienna sytuacja w Rzeszowie. Wykluczono trzech zawodników

Początek spotkania należał do FOGO Unii. Faworyci Metalkas 2. Ekstraligi po trzech wyścigach prowadzili już sześcioma punktami. Texom Stal szybko jednak zabrała się za odrabianie strat, doprowadzając do wyniku 21:20. Doszło jednak do niecodziennej sytuacji. Najpierw dwukrotnie powtarzano podejście do siódmej gonitwy, bo pod taśmą ruszał się Grzegorz Zengota. Lider leszczynian został wykluczony za dwa ostrzeżenia. To był jednak dopiero początek.

W trzecim podejściu wystartował jedynie... Jacob Thorssell. Do trzeciej powtórki zgodnie z regulaminem czas na zegarze wynosił zaledwie minutę. Z tego względu pod taśmę nie zdążyli Keynan Rew i Kacper Mania. Thorssell jechał więc w pojedynkę, a wynik biegu zaliczono jako 3:0 dla Stali. - Tutaj jest daleko do linii startu. W dodatku niektórzy zapominają o tym przepisie - tłumaczył Janusz Kołodziej na antenie Canal+.

Skandaliczne zachowanie kibica. Próbował rzucić butelką w zawodnika Stali Rzeszów

W trakcie jednego z okrążeń najprawdopodobniej jeden z kibiców z Leszna rzucił butelką na tor. Niewiele brakowało, aby trafiła ona w pędzącego Thorssella. W najgorszym wypadku mogło to oznaczać nawet walkower dla zespołu z Leszna. Nie jest to zresztą pierwszy przykład lekkomyślnego i skandalicznego zachowania kibiców 18-krotnych mistrzów Polski. W ubiegłym roku tylko kilka minut dzieliło Unię od ogłoszenia walkowera na korzyść gorzowskiej Stali, co mogło kosztować klub nawet milion złotych.

Unia Leszno przegrywa w Rzeszowie. Druga porażka w tym roku

Starcie było bardzo zacięty, a Unia w drugiej części spotkania dwukrotnie odzyskiwała prowadzenie. Najpierw po ósmej, a kolejnym razem po dwunastej gonitwie. Gospodarze nie dawali jednak za wygraną i przed wyścigami nominowanymi ponownie wyszli na jednopunktowe prowadzenie.

Nagle stadion w Rzeszowie odleciał, bo para Keynan Rew-Marcin Nowak wygrała moment startowy i pomknęła po podwójne zwycięstwo. Parę Stalowców próbował gonić Grzegorz Zengota, ale jego ataki były nieskuteczne. Stal zwyciężyła 5:1 i była pewna wygranej w meczu jeszcze przed ostatnim wyścigiem. Dla leszczynian jest to druga porażka w tym roku. Pierwsza miała miejsce w Krośnie podczas drugiej kolejki.

Stal Rzeszów 44:43 Unia Leszno

Texom Stal Rzeszów:

9. Jacob Thorssell 6+1 (0,3,2,1*)

10. Keynan Rew 8+1 (3,w,1*,1,3)

11. Nicolai Klindt 8 (2,1,3,2,0)

12. Marcin Nowak 9+2 (0,3,2*,2,2*)

13. Paweł Przedpełski 9 (1,3,1,3,1)

14. Franciszek Majewski 4 (3,1,0)

15. Wiktor Rafalski 0 (0,0,0)

16. Adrian Przybyło - nie startował

FOGO Unia Leszno:

1. Nazar Parnicki 9+2 (3,1*,t,3,2*)

2. Janusz Kołodziej 14 (3,2,3,3,3)

3. Josh Pickering 3+1 (1,0,2*,0,-)

4. Benjamin Cook 4 (2,2,t,0)

5. Grzegorz Zengota 5+1 (2*,w,0,2,1)

6. Antoni Mencel 3 (2,0,0,1)

7. Kacper Mania 5+1 (1*,w,3,1)

8. Emil Konieczny - nie startował

Paweł Przedpełski i Keynan Rew Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Janusz Kołodziej, kapitan FOGO Unii Leszno Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Narada Texom Stali Rzeszów TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Panthers Wrocław - Munich Ravens. Skrót meczu Polsat Sport Polsat Sport