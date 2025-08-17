Barcelona wygrała, a tu taka reakcja Abramowicz. Od razu się podzieliła
Daria Abramowicz nie ukrywała nigdy swoich kibicowskich sympatii. Od lat wiadomo, że interesuje się nie tylko tenisem, ale także innymi sportami - sama kiedyś trenowała żeglarstwo, a jej zainteresowania zostały przy sporcie, choć w nieco innym wydaniu. Niedawno zareagowała na wygraną kobiecej drużyny Barcelony. Jasno pokazała, co o tym sądzi.
Abramowicz wielokrotnie udostępniała w mediach społecznościowych wpisy i wypowiedzi wielu sportsmenek, w tym piłkarek. Bacznie śledziła tegoroczne mistrzostwa świata w piłce nożnej. Co ważne, psycholożka wzięła pod swoje skrzydła jedną z najbardziej znanych w tej chwili piłkarek na świecie.
FC Barcelona Femeni wygrała Copa Catalunya
FC Barcelona Femeni pokonała Levante Badalonę i tym samym wygrała Copa Catalunya, rozgrywki organizowane przez Katalonię dla klubów z tego regionu. To pierwszy ważny sukces pań grających dla Blaugrany w rozpoczynającym się sezonie.
Od roku jedną z najważniejszych zawodniczek kobiecej drużyny Barcelony jest Ewa Pajor. To właśnie ona byłą autorką jedynego gola w spotkaniu, którego udało jej się strzelić w 54. minucie spotkania i tym samym zapewniła swojej drużynie wygraną.
Daria Abramowicz zareagowała na sukces Pajor
Od jakiegoś czasu pod opieką Abramowicz znajdują się nie tylko Iga Świątek i Aleksandra Mirosław, ale również Ewa Pajor. Zawodniczka FC Barcelony również dzięki psychologicznemu wsparciu jest w stanie osiągać ogromne sukcesy ze swoją drużyną.
Psycholożka postanowiła pogratulować jej sukcesu i udostępniła grafikę z wynikiem spotkania. Sama nie ukrywała nigdy swojej sympatii kibicowskiej do FC Barcelony, a teraz jedna z najważniejszych osób w zespole jest jej podopieczną.