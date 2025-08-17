Barcelona wygrała, a tu taka reakcja Abramowicz. Od razu się podzieliła

Abramowicz wielokrotnie udostępniała w mediach społecznościowych wpisy i wypowiedzi wielu sportsmenek, w tym piłkarek. Bacznie śledziła tegoroczne mistrzostwa świata w piłce nożnej. Co ważne, psycholożka wzięła pod swoje skrzydła jedną z najbardziej znanych w tej chwili piłkarek na świecie.

FC Barcelona Femeni wygrała Copa Catalunya

FC Barcelona Femeni pokonała Levante Badalonę i tym samym wygrała Copa Catalunya, rozgrywki organizowane przez Katalonię dla klubów z tego regionu. To pierwszy ważny sukces pań grających dla Blaugrany w rozpoczynającym się sezonie.

Polsat Sport Polsat Sport

Od roku jedną z najważniejszych zawodniczek kobiecej drużyny Barcelony jest Ewa Pajor. To właśnie ona byłą autorką jedynego gola w spotkaniu, którego udało jej się strzelić w 54. minucie spotkania i tym samym zapewniła swojej drużynie wygraną.

Daria Abramowicz zareagowała na sukces Pajor

Od jakiegoś czasu pod opieką Abramowicz znajdują się nie tylko Iga Świątek i Aleksandra Mirosław, ale również Ewa Pajor. Zawodniczka FC Barcelony również dzięki psychologicznemu wsparciu jest w stanie osiągać ogromne sukcesy ze swoją drużyną.

Psycholożka postanowiła pogratulować jej sukcesu i udostępniła grafikę z wynikiem spotkania. Sama nie ukrywała nigdy swojej sympatii kibicowskiej do FC Barcelony, a teraz jedna z najważniejszych osób w zespole jest jej podopieczną.

Daria Abramowicz zareagowała na wygraną FC Barcelony Femeni Instagram/abramowiczdaria ESP/Instagram

Ewa Pajor, FC Barcelona Nur Photo East News

Tenis. Na zdjęciu Iga Świątek i Daria Abramowicz Kena Betancur / AFP / Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP