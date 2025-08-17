Partner merytoryczny: Eleven Sports

Barcelona wygrała, a tu taka reakcja Abramowicz. Od razu się podzieliła

Anna Dymarczyk

Daria Abramowicz nie ukrywała nigdy swoich kibicowskich sympatii. Od lat wiadomo, że interesuje się nie tylko tenisem, ale także innymi sportami - sama kiedyś trenowała żeglarstwo, a jej zainteresowania zostały przy sporcie, choć w nieco innym wydaniu. Niedawno zareagowała na wygraną kobiecej drużyny Barcelony. Jasno pokazała, co o tym sądzi.

Daria Abramowicz
Daria AbramowiczStach Antkowiak/REPORTEREast News

Abramowicz wielokrotnie udostępniała w mediach społecznościowych wpisy i wypowiedzi wielu sportsmenek, w tym piłkarek. Bacznie śledziła tegoroczne mistrzostwa świata w piłce nożnej. Co ważne, psycholożka wzięła pod swoje skrzydła jedną z najbardziej znanych w tej chwili piłkarek na świecie. 

FC Barcelona Femeni wygrała Copa Catalunya

FC Barcelona Femeni pokonała Levante Badalonę i tym samym wygrała Copa Catalunya, rozgrywki organizowane przez Katalonię dla klubów z tego regionu. To pierwszy ważny sukces pań grających dla Blaugrany w rozpoczynającym się sezonie.

Polsat SportPolsat Sport

Od roku jedną z najważniejszych zawodniczek kobiecej drużyny Barcelony jest Ewa Pajor. To właśnie ona byłą autorką jedynego gola w spotkaniu, którego udało jej się strzelić w 54. minucie spotkania i tym samym zapewniła swojej drużynie wygraną.

Daria Abramowicz zareagowała na sukces Pajor

Od jakiegoś czasu pod opieką Abramowicz znajdują się nie tylko Iga Świątek i Aleksandra Mirosław, ale również Ewa Pajor. Zawodniczka FC Barcelony również dzięki psychologicznemu wsparciu jest w stanie osiągać ogromne sukcesy ze swoją drużyną.

Psycholożka postanowiła pogratulować jej sukcesu i udostępniła grafikę z wynikiem spotkania. Sama nie ukrywała nigdy swojej sympatii kibicowskiej do FC Barcelony, a teraz jedna z najważniejszych osób w zespole jest jej podopieczną.

Piłkarki w strojach FC Barcelona celebrujące zwycięstwo na boisku, w tle widoczny napis 'VICTORIA', wynik 1:0 oraz logotypy klubu i sponsorów.
Daria Abramowicz zareagowała na wygraną FC Barcelony FemeniInstagram/abramowiczdariaESP/Instagram

