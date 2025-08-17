Niemiła niespodzianka Pii Skrzyszowskiej i kosmiczne wyniki. Nasza mistrzyni nie pęka

Pia Skrzyszowska to jedna z czołowych płotkarek świata. Mimo że w Silesia Memoriale Kamili Skolimowskiej, który jest zaliczany do Diamentowej Ligi, pobiegła tylko o 0,01 sek. wolniej do najlepszego w tym roku swojego wyniku, to jednak było za mało na to, by wystąpić w finale biegu na 100 metrów przez płotki na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie. Nie ma co ukrywać, że to była jedna z tych niemiłych niespodzianek dla polskich kibiców. To też pokazało, jak niesamowity był poziom tych zawodów.